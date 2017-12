Kuzmina feiert ihren neunten Weltcupsieg. Nach der Babypause der 33-Jährigen hat sie sich in der Weltspitze zurückgemeldet. Überragend, wie gut die Slowakin in der Loipe ist. Da war sie heute die Beste. Und dazu noch fehlerfrei.

Denise Herrmann wird Fünfte ...

... und sagte im Ziel im ZDF: "Tiefe Bedingungen sind für Läuferinnen über 60 Kilo nicht so gut, das ist nicht so meins. Am Berg ist es so tief, da muss man versuchen, leicht drüberzufgliegen. Das fiel mir heute schwer. Aber ich freue mich darauf, mich über Weihnachten zu regenerieren."