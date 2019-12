Liveticker

52 Biathleten mittlerweile im Ziel und Benedikt Doll weiter in Führung.

"Die Leistungskurve geht steil bergauf, aber ich habe mich heute morgen nicht ganz so gut gefühlt. Ich hätte absolut nicht gedacht, dass es für diese Topplatzierung reicht", sagt Benedikt Doll.

Der Franzose Quentin Fillon Maillet setzt sich auf Platz drei und verdrängt Johannes Thingnes Bö vom Podest. Benedikt Doll bleibt in Führung! 47 Starter mittlerweile im Ziel.

Bundestrainer Mark Kirchner schaut noch skeptisch. Er weiß, was im Biathlon alles noch passieren kann. Aber ein Podestplatz sollte es doch auf jeden Fall werden, selbst wenn es mit dem Sieg nicht klappt?

Der Franzose Quentin Fillon Maillet, ohne Schießfehler, will noch aufs Podest: Knappe zehn Sekunden hinter Doll passiert er die Zeitmessung. Er ist der größte Konkurrent um den Tagessieg, der momentan noch in der Loipe ist.

Simon Schempp ist unterwegs, die Startnummer 83. Er ist ja noch weit von seiner Bestform entfernt, er verzeifelt derzeit etwas an seiner Laufform. So richtig weiß er nicht, wieso es hakt.

Bö kann Dolls Zeit nicht knacken! Benedikt Doll führt weiter in Le Grand Bornand, jetzt vor den beiden Bö-Brüdern Tarjej und Johannes Thingnes. 34 Starter bisher im Ziel, der Weltcupsieg für Doll rückt näher.

Oh nein: Obwohl sich Peiffer viel Zeit lässt, muss er einmal in die Strafrunde - er ist raus aus dem Podestkampf.

Noch ein Norweger vorne dabei: Der junge Johannes Dale ohne Schießfehler auf Platz sechs. Aber ist er in der Loipe schon ähnlich stark einzuschätzen wie die Bö-Brüder & Co.?

Johannes Kühn im Ziel: Ganz stark in der Loipe, er kommt mit 54,5 Sekunden Rückstand an. Ohne die Schießfehler wäre da das Podest drin gewesen, da wird er sich ordentlich ärgern.

Bisher konnte sich Johannes Thingnes Bö noch nicht an Doll heranlaufen, der Abstand bei der vorletzten Zwischenzeit noch 17,6 Sekunden. Bisher schaut's tatsächlich nach einem Sieg von Doll aus.

21 Starter sind mittlerweile durch, Benedikt Doll weiter souverän an der Spitze vor den Norwegern Tarjej Bö und Bjöntegaard.

Und Überflieger Johannes Thingnes Bö mit einem weiteren Fehler! 17,5 Sekunden hinter Doll kommt er zurück in die Loipe. Kann er die auf den drei Schlusskilometern aufholen?

17 Starter sind bisher schon im Ziel, Doll steht an der Spitze.

2. Schießen

Johannes Kühn mit zwei Fehler, schade. Da fällt er zurück. Was geht in der Loipe? Wir tippen mal auf einen Platz zwischen 20 und 30 am Ende.