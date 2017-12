Wintermärchen in Annecy

Siege an die Bö-Brüder

Die Sprint-Siege waren bisher Brüder-Sache. Tarjei Bö holte den Sieg in Östersund und Johannes Bö den in Hochfilzen. Konstanz auch auf dem zweiten Platz, der ging bisher immer an Martin Fourcade aus Frankreich, der auch die Disziplinwertung anführt.