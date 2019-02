Liveticker

Was so ein fehlerfreies Schießen wert ist, zeigt Franziska Hildebrand. Sie lief zwar eher langsam im Vergleich zur Konkurrenz, aber im Ziel liegt sie erst mal auf dem 2. Platz.

Anastasiya Kuzmina hat die Ziellinie erreicht. Nun heißt es für sie abwarten, was die anderen Läuferinnen so leisten.

Das war ja toll, was Franziska Hildebrand gerade gemacht hat. Beim zweiten Schießen trifft sie ebenfalls alles und setzt sich an die Spitze des Feldes.

Julia Schwaiger geht zum ersten Schießen. Die Österreicherin trifft vier Mal, was auf den ersten Blick in Ordnung ist.

Zwar nicht so schnell, aber dafür sicher trifft Franziska Hildebrand alle ihre Schüsse. In der Loipe ist sie zwar etwas langsamer, aber das ist schon mal eine gute Basis.

Für die Mannschaft der Eidgenössinnen sind natürlich wieder die Geschwister Elisa und Aita Gasparin mit von der Partie. Dazu kommt noch Lisa Häcki, die in dieser Saison schon überraschend gute Platzierungen herauslief und Susanna Mainen. Auch für sie gilt, so weit wie möglich nach vorn zu laufen. Das wäre schon ein Erfolg.

Aus deutscher Sicht hat Laura Dahlmeier mit einem zweiten Platz im Sprint von Nove Mesto für das bisher beste Ergebnis in dieser Disziplin gesorgt. Sie wird heute aber nicht dabei sein. Allerdings gehen Karolin Horchler, Franziska Hildebrand, Vanessa Hinz, Franziska Preuß und Denise Herrmann an den Start. Im Gesamt-Weltcup spielen sie aber alle keine große Rolle.

Ausgeglichene Disziplin

Beim Sprint kann alles passieren, im Positiven wie im Negativen. In dieser Saison gab es bei bisher sechs Starts auch sechs verschiedene Gewinnerinnen. Die Italiener Lisa Vittozzi hat ein Rennen gewonnen und zeigte sich bisher am beständigsten, was ihr die Führung im Weltcup gebracht hat. Dahinter liegen ihre Landsfrau Dorothea Wierer, Marthe Rolsbu Røiseland aus Norwegen, die Russin Anastasiya Kuzmina, alle drei haben ebenfalls einen Sprint in diesem Winter gewonnen, sowie Anais Chevalier aus Frankreich.