Liveticker

Rees muss einmal in die Strafrunde.

Die Verfolgung ist sehr schießlastig, vier Mal muss geschossen werden, keine Nachlader gibt es bei Fehlern, da geht es gleich in die 150-Meter-Strafrunde. Gleich steht das erste Schießen an.

Auf der anspruchsvollen Strecke sollte man heute in jedem Fall auch Simon Desthieux aus Frankreich (Startnummer 2), seinen Landsmann Fillon Maillet, den Norweger Johanens Dale und den Russen Garanitschew im Blick haben.

Das Rennen ist gestartet. Ein historisches Rennen übrigens. Genau heute vor 17 Jahren wurde bei der WM 2002 das erste Verfolgungsrennen übehaupt hier in Soldier Hollow gestartet.

Vier Deutsche sind am Start. Rees und Lesser gehen als Dritte und Vierte mit 22 und 23 Sekunden Rückstand ins Rennen.

Am Schießstand ist mit 3 km/h ein laues Lüftchen. Also alles gut beherrschbar.

Zweiter Favorit aus Norwegen

Der Tagessieg im Sprint ging aber an Bös Landsmann Vetle Sjaastad Christiansen. Der 26-Jähriger feierte seinen ersten Weltcupsieg. Überraschend? Nun ja. Der norweger konnte in den letzten Jahren wegen eines Virusinfektes nicht voll trainieren. In den Zeiten als Junior war er aber besser als Bö. "er hat mir dort regelmäßig den Ar... versohlt", sagte Bö.