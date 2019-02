Liveticker

Fazit Das war doch mal ein überraschendes Ergebnis. Platz zwei an Desthieux, okay, damit kann man immer rechnen. Aber dass Christiansen für den schwächelnden Bö einspringt - alle Achtung und herzlichen Glückwunsch.

Ziel Roman Rees kann es selber nicht fassen. Im ZDF-Interview sagt er: "Icxh kann's gar nicht beschreiben. (...) Irgendwie hatte ich einen lockeren Schritt. (...) Die langen Berge und die Höhe kommen mir entgegen."

Ziel Die Überraschung ist perfekt. Roman Rees hat auf der Schlussrunde Sekunde um Sekunde auf Lesser aufgeholt und verdrängt Lesser vom Podium.

Ziel Philipp Nawrath. Mit 2 Fehlern und 1:03 Minuten Rückstand auf den Führenden ist er 11., verdrängt Doll um einen Rang nach hinten. Wird die Strecke hier schneller? Er hat die drittbeste Laufzeit.

Zweites Schießen Wie hat der Roman Rees das denn gemacht? Er war vor dem Schießen zeitgleich mit Lesser auf Platz sechs und geht als Vierter raus. 24 Sekunden sind es bis zum Thüringer, und der hat auf der letzten Runde 30 Sekunden auf die Besten verloren. Ist da noch eine Überraschung drin?

Zweites Schießen Roman Rees hat auf der Runde nicht viel verloren, aber gleich den ersten Schuss setzt er daneben. Die anderen sitzen dann, und mit 29 Sekunden Rückstand liegt er auf Rang vier.

Lesser im Interview Im Interview mit dem ZDF bestätigt Lesser den Eindruck, dass es läuferisch von Runde zu Runde schlechter wird. "Ich hatte Mega-Ski, aber keine Mega-Beine". Wenn es beim dritten Platz bleibe, wolle er aber zufrieden sein.

Zweites Schießen Philipp Nawrath im Stehendanschlag. Na, geht doch. Er kämpft sich hier praktisch durch die Schüsse, trifft aber auch. Platz 17 vorerst mit 1:05 Minuten Rückstand.

Ziel Benedikt Doll ist mit seinen drei Fehlern übrigens immer noch 11. Bisher sind nur Christiansen und Lesser fehlerfrei durchgekommen.

Erstes Schießen Schöner Beginn von Roman Rees. Er trifft alles und ist hier erstmal Achter. Nur zwei Sekunden liegt er hinter Lesser. Aber der Schwarzwälder muss auch über das Schießen kommen.

Erstes Schießen Auch hier ist keiner mehr an die Spitzenzeiten herangekommen. Hier der Stand nach 70 Startern: 1. Bö, 2. Doll, 3. Jacquelin, 4. Loginow, 5. Lesser.

Zweites Schießen Bislang droht für Lesser hier keine Gefahr. Es führt Christiansen vor Lesser, 3. Desthieux, 4. Fillon maillet, 5. Doherty, 6. Hofer. Die sind alle schon im Ziel.

Ziel Bö ist auch schon im Ziel, er ist Vierter.

Ziel Erik Lesser im Ziel. Vorerst der dritte Platz. Es führt der Norweger Christiansen, der 1,3 Sekunden Vorsprung auf Desthieux rettet. Der Franzose hatte eine Wahnsinnsschlussrunde.

Erstes Schießen Philipp Nawrath schießt zwei Fehler.

km 8,2 Lesser kann das enorm hohe Tempo nicht halten. Er ist hier dritter hinter Christiansen und Desthieux. Auf beide ist der Rückstand schon 10 Sekunden. Bö hier schon Vierter (+38 Sekunden)

Start Nun ist mit Roman Rees auch der letzte deutsche Starter im Rennen.

Ziel Im Ziel derzeit eine dreifache französische Führung. Desthieux vor Fillon Maillet und Guigonnat.

Erstes Schießen Hier hat sich nicht viel geändert. Auf Benjamin Weger und Simon Fourcade müssen wir noch achten, die liegen hier in Lessers Nähe.

Zweites Schießen Bö reiht sich nach seinen vier Strafrunden mit 47 Sekunden Rückstand auf Platz 9 ein. Mal schauen, was er noch zulaufen kann.

Zweites Schießen Und schon ist er die Führung los. Der Norweger Christiansen schießt ebenfalls zum zweiten Mal 0 Fehler und ist 5 Sekunden schneller als Lesser.

Zweites Schießen Erik Lesser trifft alles. Cool macht er das, und er setzt sich an die Spitze. 7,8 Sekunden sein Vorsprung auf Desthieux.

Start Inzwischen hat Philipp Nawrath den Wettkampf aufgenommen. Er war in Canmore mit Platz 17 gar nicht so schlecht, auch wenn das ein ganz anderer Wettkampf war.

Zweites Schießen Jetzt erwischt es auch Johannes Thingnes Bö. Vier Fehler schießt der Norweger.

Zweites Schießen Der Franzose Jacquelin schießt sich mit drei Fehlern raus. Der Italiener Hofer macht es besser. Null Fehler hier und mit einem Fehler gesamt ist er Vierter.

Zweites Schießen Noch ist hier keiner ohne Fehler durchgekommen. Es führen die Franzosen Desthieux und Fillon Maillet (+17 Sekunden), 3. Doherty (USA, +24), 4. Guigonnat (+28)

Ziel Johannes Kühn ist auch im Ziel. Er hat noch etwas verloren, liegt 1:14 Minuten hinter Desthieux.

Ziel Die ersten sind im Ziel. Desthieux, der auch nach dem Stehendschießen noch führt setzt die erste Richtzeit. Doll liegt eine Minute dahinter auf Rang zwei, aber erst vier sind im Ziel.

Zweites Schießen Fröhliches Fehlerschießen im Stehendanschlag. Jetzt erwischt es Loginow mit drei Fahrkarten.

Erstes Schießen Lesser schießt langsamer, korrigier zwischendurch, und das zahl sich aus. Null Fehler für den Thüringer. Vorerst Platz 5, 31 Sekunden hinter Bö - aber praktisch zeitgleich mit dem Dritten (Jacquelin) und dem Vierten (Loginow).

Erstes Schießen Bö zeigt keine Schwäche. Mit 0 Fehlern schiebt er sich 16 Sekunden vor Doll, 3. Jacquelin +28, 4. Loginow +31, 5. Dale + 32, 6. Krcmar + 37.

Zweites Schießen Auch Kühn ist inzwischen aus den Strafrunden zurück. Er hat 58 Sekunden Rückstand auf Desthieux, der hier immer noch führt. Das kann noch weit nach hinten gehen.

km 1,6 Bö ist noch einmal 12 Sekunden schneller als Doll, Lesser hier sechs Sekunden langsamer als Doll und damit in guter Gesellschaft.

Zweites Schießen Inzwischen führt hier der Franzose Desthieux mit 1 Fehler, Doill hat 50 Sekunden Rückstand.

Zweites Schießen Johannes Kühn macht es nicht viel besser als Doll: zwei Fehler, insgesamt sind es auch drei.

Erstes Schießen Loginow hat inzwischen geschossen. 0 Fehler, 15 Sekunden hinter Doll.

Zweites Schießen Benedikt Doll im Stehendanschlag. Der ist nicht seine Stärke, und das zeigt er mit drei Fehlern deutlich, 450 Extrameter, da wird es doch nichts mit einem Klasse-Ergebnis.

Start Nun ist auch Erik Lesser auf der Strecke.

Erstes Schießen Der Franzose Guigonnat kommt ohne Fehler durch. Aber er liegt auch schon eine halbe Minute hinter Doll.

Start Johannes Thingnes Bö ist gestartet. Gleich werden wir wissen, was die Zeiten von Doll wert sind.

Erstes Schießen Der Österreicher Eberhard schießt sich aus dem Rennen. Aber so richtig. Keine einzige Scheibe fällt.

km 1,6 Auch Loginow kommt mit seiner Angangszeit nicht an Doll heran, der bei der ersten Zwischenzeit weiter führt.

Erstes Schießen Kühn liegt 38 Sekunden hinter Doll. Die Bestzeit von Doll könnte eine Weile Bestand haben.

Erstes Schießen Kühn dreht vor dem Schießen am Diopter, beginnt mit einem Fehler, reagiert und trifft dann den Rest.

Erstes Schießen Und nun Benedikt Doll. Der schießt klasse und setzt sich erstmal mit einer halben Minute vor Bormolini.

Erstes Schießen Bormolini als erster am Schießstand. Er bleibt fehlerfrei. Garanitschew muss in die Runde.

km 1,6 Auch Johannes Kühn mit einer guten Angangszeit, 2 Sekunden langsamer als Doll. Alle anderen sind rund 10 Sekunden langsamer.

Start Der Österreicher Julian Eberhard macht sich auf den Weg. Kurze Zeit später folgt der Russe Loginow.

km 1,6 Benedikt Doll geht schnell an. Er ist hier 10 Sekunden schneller als Garanitschew.

Start Johannes Kühn macht sich auf den Weg. Er hatte sein bestes Ergebnis zum Saisonauftakt. Er müsste mal wieder im Schießen durchkommen.

Start Jetzt geht Benedikt Doll auf die Strecke. In Canmore war er erkältet an den Start gegangen und nicht zurecht gekommen. Er soll sich aber jetzt besser fühlen. Trainer Mark Kirchner ist optimistisch, dass Doll bis zur WM wieder in Bestform kommt.

Start Es geht los, der Italiener Bormolini nimmt das Rennen auf.

Zum Wetter Noch etwas zu den Bedingungen: Mit fünf Grad plus ist es recht warm. Die Sonne scheint auch ab und zu. Der Wind ist nicht ohne. Mal sehen, was das am Schießstand wird.

Chancen der Deutschen Die deutschen Hoffnungen liegen auf Benedikt Doll und Erik Lesser. Lesser hatte in Canmore mit Platz acht die WM-Norm endlich geknackt und kann hier befreit auflaufen. Mit Doll ist im Sprint ohnehin immer zu rechnen.

Favoriten Im Biathlon gibt es derzeit nur einen Favoriten: Johannes Thingnes Bö. Der Norweger hatte vor einer Woche in der Kälte Kanadas in einem verkürzten Einzel dem Zweitplatzierten über zwei Minuten abgenommen. Die Franzosen sind ohne Martin Fourcade hier, die Russen haben Loginow und Garanitschew mit, die Österreicher Julian Eberhard. Mal sehen, ob jemand dem Norweger gefährlich werden kann.

Fünf DSV-Athleten Der DSV ist mit fünf Athleten am Start. Arnd Peiffer ist nach den Wettbewerben in Canmore mit einer Erkältung wieder nach Hause gefahren. Am Start sind Benedikt Doll (Startnummer 3/Startzeit 11:16 Uhr), Johannes Kühn (6/11:18 Uhr), Erik Lesser (33/11:31 Uhr), Philipp Nawrath (65/11:47 Uhr), Roman Rees (75/11:52 Uhr).

87 Athleten am Start Am Start sind für einen Sprint recht übersichtliche 87 Athleten. Der Italiener Thomas Bormolini wird um 19:15 Uhr unserer Zeit in die Loipe gehen, als letzter nimmt um 19:58 Uhr der Franzose Fabien Claude das Rennen auf.