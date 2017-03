"Ich bin immer heiß drauf, zu gewinnen", sagt Sieger Fourcade am Sportschau-Mikrofon. Der Franzose ist kaum zu bremsen und jedes Rennen aufs Neue hungrig auf den Sieg.

Im Pulk kommen die Athleten auf Platz sechs an, darunter auch Benedikt Doll. Da muss das Zielfoto über die genauen Platzierungen entscheiden. Erik Lesser wird 13.

Der Kampf um Platz zwei wird doch kein Kampf mehr: Anton Schipulin rettet am Ende doch recht locker Platz zwei ins Ziel, zwei Sekunden vor Julian Eberhard. Der dürfte sich richtig ärgern: Während Fourcade und Schipulin ohen Schießfehler bleiben, ballerte Eberhard gleich drei Mal vorbei. Da hat er einen möglichen Sieg leichtfertig verschenkt.

Der nächste Coup: Wieder fehlerfrei. Seinen letzten Schuss setzt er in die Scheibe, während Eder und Eberhard zum Schießstand kommen. Fourcade ist wieder unterwegs, die Österreicher schießen noch.

Und Fourcade setzt sich weiter ab - langsam hat er so viel Vorsprung, dass er sich vermutlich sogar einen Schießfehler leisten könnte.

Was ist Fourcade in der Loipe wieder stark: Wieder hat er den Vorsprung auf das Österreich-Trio ausgebaut, 15 Sekunden sind's jetzt, knapp zehn waren's nach dem Schießen.

Leider können die deutschen Läufer nicht ganz mithalten. Lesser muss einmal in die Strafrunde, Doll auch - sie kommen auf den Plätzen 10 und 12 zurück ins Rennen. Rückstand jetzt schon über eine Minute.

Was für eine Serie: Schnell und präzise, Fourcade zum dritten Mal fehlerfrei. Aber: Auch die drei Österreicher ziehen sauber durch und bleiben Fourcade mit zehn Sekunden Rückstand auf den Fersen, knapp weitere zehn dahinter jetzt Shipulin.

Schauen wir mal auf die Abstände: Fourcade knapp elf Sekunden vor dem Österreicher-Trio. Das sind fünf mehr als unmittelbar nach dem Schießen. Der Franzose wieder sehr flott unterwegs. Doll und Lesser kommen auf den Plätzen acht und neun mit etwas über 30 Sekunden Rückstand an der Zeitmessung vorbei.

Martin Fourcade, dahinter die drei Österreicher Eder, Landertinger und Eberhard, danach der US-Amerikaner Lowell Bailey und Anton Schipulin aus Russland - die Top-Biathleten haben sich auf den Top-6-Plätzen in Position gebracht. Und Shipulin wird wohl noch weiter nach vorne laufen, der Russe gibt richtig Gas.

Erik Lesser kommt als Achter in die Loipe zurück mit 30,8 Sekunden Rückstand auf den führenden Fourcade.

Fourcade wie ein Uhrwerk: Wieder fehlerfrei, der Franzose geht in Führung. Erik Lesser mit einem Fehlschuss, muss in die Strafrunde, der Österreicher Eder schiebt sich auf Platz zwei vor seinem Landsmann Landertinger und Eberhard.

Eberhard legt erneut an ...

Der nächste Zwischenzeitcheck: Eberhard immer noch mit 36 Sekunden Vorsprung vor Fourcade. Der hat jetzt zwölf Sekunden Vorsprung vor der ersten Verfolgergruppe, an deren Spitze unverändert Erik Lesser läuft. Ihm sind die Österreicher Landertinger und Eder auf den Fersen.

Fourcade fehlerfrei, Bailey patzt einmal. Erik Lesser bleibt dagegen ebenfalls fehlerfrei - der Suhler rutscht also etwas nach vorne!

Und Julian Eberhard kommt an den Schießstand - schauen wir mal, wie das Feld jetzt durcheinandergewirbelt wird.

1,6 Kilometer

Eberhard noch weit in Führung, Fourcade auf zwei mit 42 Sekunden Rückstand - so richtig konnte der Gesamtweltcupsieger also noch nicht auflaufen.