Liveticker

Italien übergibt in der Spitzenposition. Dorothea Wierer übernimmt eine Führung von knapp 14 Sekunden vor Finnland. Dort nun Kaisa Mäkäräinen in der Spur. Schweden auf dem dritten Rang (+24,7). Denise Herrmann geht auf Rang sieben mit 52 Sekunden Rückstand auf die Strecke.

In Östersund geht die Sonne unter und Bernd Eisenbichler, Sportlicher Leiter Biathlon, steht bei der Sportschau am Mikro. Er hofft, "dass es jetzt so weitergeht." Über 20 Jahre war in der USA tätig. Wie geht es nun beim deutschen Team weiter? "Es wird ein Jahr der Analyse sein."

In der Besetzung Vanessa Hinz, Denise Herrmann, Arnd Peiffer, Benedikt Doll hatte das deutsche Team bei der Biathlon-WM im März an gleicher Stelle Silber hinter Norwegen geholt. Doll ist der einzige Athlet, der heute wieder mitmischt.

Zweites Weltcup-Rennen steht an

Etwa eine Stunde nach dem zweiten Platz von Preuß/Lesser in der Single-Mixed-Staffel steht das zweite Rennen der Saison in Östersund an. In der Mixed-Staffel gehen 25 Viererteams an den Start. Deutschland schickt Karolin Horchler, Denise Herrmann, Simon Schempp und Benedikt Doll ins Rennen.