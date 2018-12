Liveticker

Fazit Damit verabschieden wir und für dieses Jahr vom Biathlon. Der nächste Weltcup startet am 10. Januar in Oberhof. Bis dahin ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch!

Fazit Auch Franziska Hildebrand hat eine bessere Platzierung vor allem am Schießstand vergeben. Mit 5 Fehlern 16. zu werden heißt aber, die Laufform stimmt. Nur Marte Olsbü Röiseland war mit gleicher Fehlerzahl schneller als sie. Alle anderen vor ihr haben weniger Strafrunden gehabt.

Fazit Und die Deutschen? Die haben sich ganz ordentlich geschlagen. Franziska Preuß hat zwar am Schießstand wieder drei Scheiben stehen lassen, aber auf der Schlussrunde hat sie gezeigt, dass es läuferisch nicht so schlecht aussieht. Vanessa Hinz hat sich beim letzten Schießen um eine vorderer Platzierung gebracht, aber zwei Rennen hintereinander mit 20 Treffen wäre wohl auch des Guten zuviel gewesen.

Ziel Spektakuläres Ende des letzten Rennens vor Weihnachten. Zum ersten Mal in der Weltcupgeschichte gibt es einen slowakischen Doppelsieg. Und auch eine Weltcupführende muss erkennen, dass der Tank einmal leer ist.

Ziel Vanessa Hinz kommt auf Platz 11 ein, Franziska Hildebrand wird 16.

Ziel Franziska Preuß wird im Ziel überspurtet von Tandrevold uznd wird Siebte.

Ziel Doppelsieg für die Slowakei. Fialkova gewinnt den Dreikampf gegen Chevalier und Wierer. Die Französin wird Dritte, die Weltcupführende Wierer am Ende ihrer Kräfte Vierte.

Ziel Kuzmina ist ungefährdet im Ziel Erste.

Vor dem Ziel Fialkova und Chevalier haben Wierer erreicht.

km 11,6 Der Sieg ist vergeben an Kuzmina. Nun muss aber Wierer um Platz zwei kämpfen. Fialkova und Chevalier nur noch 7 Sekunden hinter der Italienerin.,

km 10,9 Preuß läuft nochmal stark, sie kämpft in einer Vierergruppe mit Öberg, Tandrevold und Braisaz um Platz 6.

km 10,9 Kuzmina zeigt, wer die Chefin ist. Sie hat 8 Sekunden gegen Wierer rausgelaufen. Hinter den beiden muss sich Fialkova der Französin Chevalier erwehren.

Viertes Schießen Vorn jetzt zeitgleich Kuzmina und Wierer. Fialkova 17 Sekunden dahinter, dann kommt Chevalier (+21), Brorsson (+35), Öberg (+48). Preuß und Hinz sind jetzt 9. und 10., Hildebrand auf 18.

Viertes Schießen Hildebrand schießt noch eine Strafrunde.

Viertes Schießen Die Französin Chevalier und die Schwedin Öberg schieben sich mit 0 Fehlern weiter nach vorn.

Viertes Schießen Preuß kommt mit einem Fehler durch, Mäkäräinen schießt drei Fehler.

Viertes Schießen Hinz schießt zwei Fehler, Tandrevold auch und auch Fialkova und Brorsson.

Viertes Schießen Kuzmina beginnt mit einem Fehler, dabei bleibt es. Wierer schießt schneller, trifft aber auch einmal nicht.

Viertes Schießen Kuzmina kommt mit 15 Sekunden Vorsprung auf Wierer zum Schießen.

km 9,1 Kuzmina will offenbar eine Strafrunde rauslaufen, schon 9 Sekunden vor Wierer. Und die ist auch nicht langsam. Hinz läuft in der Gruppe mit Fialkova und Tandrevold um Platz drei mit. Franziska Preuß läuft mit drei Französinnen um Platz sieben.

km 8,4 Mäkäräinen hatte übrigens zwei Fehler geschossen und ist 11. (+1:15).

km 8,4 Kuzmina ist wieder vorbei an Wierer und reißt gleich ein Loch. Dahinter sind Tandrevold und Fialkova auf Hinz aufgelaufen, alle drei eine knappe halbe Minute hinter Kuzmina.

Drittes Schießen Also an der Spitze Wierer, fünf Sekunden vor Kuzmina, Hinz 17 Sekunden zurück. Dann mit einer halben Minute Tandrevold und Fialkova. Preuß ist Siebte und liegt eine Minute zurück, Hildebrand ist 22. mit 1:40 Rückstand.

Drittes Schießen Preuss muss zweimal in die Runde, Hildebrand dreimal.

Drittes Schießen Wierer aber wieder mit einer Schnellfeuereinlage. Die Italienerin übernimmt die Spitze. Auch Hinz trifft alles. Sie ist Dritte hinter Wierer und Kuzmina.

Drittes Schießen Kuzmina hat einen kleinen Vorsprung bis zum Schießen rausgelaufen und trifft auch alles.

km 6,6 Kuzmina übernimmt die Spitze. Vorn also jetzt fünf. Mäkäräinen hat Vanessa Hinz erreicht, beide 10 Sekunden zurück auf 6 und 7. Hildebrand läuft jetzt mit Tandrevold und Hojnisz (+20).

km 5,9 Wie schon gesagt. Bei der Zeitnahme ist Kuzmina an Hinz vorbei und fast dran am Führungsquartett. Auch Mäkäräinen und in ihrem Schlepptau Franziska Hildebrand kommen näher (nur noch +20 Sek.)

Zweites Schießen Kuzmina hatte auch 0 Fehler geschossen und ist nur 13 Sekunden zurück. Vielleicht läuft sie das jetzt zu.

Zweites Schießen Neues Bild an der Spitze. Vorn ein Quartett mit Wierer, Fialkova, Preuß und Jurlowa. Hinz folgt sechs Sekunden dahinter, Hildebrand noch auf einem guten achten Platz, eine halbe Minute hinter der Spitze.

Zweites Schhießen Auch Preuß und Hinz treffen alles, auch Fialkova und Jurlowa. Hildebrand muss wie Mäkäräinen einmal in die Runde.

Zweites Schießen Wierer feuert schnell und ist als erste fehlerfrei raus.

km 4,1 Das Schießen ist aber wichtiger, als hier auf Teufel komm raus dranbleiben zu wollen. Hildebrand geht stark an, sie hatte bei den letzten Rennen aber immer hintenraus Probleme. Hoffentlich geht das gut.

km 4,1 Mäkäräinen drückt weiter. Die Finnin löst sich von der Spitzengruppe. Preuß und Hinz haben Mühe, die Gruppe zu halten.

km 3,4 Mäkäräinen ist vorgesprungen zu Wierer, vorn jetzt eine Spitzengruppe mit allen Deutschen und dazu Fialkova, Jurlowa, der Schwedin Brorsson und der Ukrainerin Semerenko.

Erstes Schießen Insgesamt zehn Athletinnen ohne Fehler. Vitozzi dürfte mit zweien schon raus aus dem Rennen sein, Auch Öberg und Kuzmina mussten in die Runde, haben 22 bis 25 Sekunden Rückstand.

Erstes Schießen Auch Mäkäräinen fehlerfrei, die Finnin ist Siebte.

Erstes Schießen Die Deutschen beginnen hervorragend. Alle drei fehlerlos. Sie belegen die Plätze vier bis sechs, nur wenige Sekunden hinter Wierer.

Erstes Schießen Wierer ist als erste mit null Fehlern fertig, dahinter die Russin Jurlowa und Fialkova (SLK).

Erstes Schießen Das Feld kommt geschlossen zum ersten Schießen. Dort stellen sich die Läuferinnen entsprechend ihrer Startnummer auf.

km 1,6 Alle 30 Läuferinnen innerhalb von 12 Sekunden. Röiseland übernimmt jetzt die Führung.

km 0,9 An der ersten Zwischenzeit Mäkäräinen knapp vor Wierer. Hildebrand hält sich weiter vorn in der Gruppe auf, Hinz in der Mitte und Preuß weiter hinten. Aber vor dem ersten Schießen hat das alles wenig zu sagen.

Auf der Strecke Wie erst bei den Männern gelbes Trikot neben dem roten. Das trägt Kaisa Mäkäräinen, die Finnin macht hier gleich mal ihre Ansprüche klar.

Auf der Strecke Wierer macht von vornherein Druck, das Feld ist sofort weit auseinandergezogen.

Start Alle 30 Läuferinnen kommen ohne Sturz aus dem Stadion und haben sich nun aufgefädelt. Vorn im gelben Trikot Dorothea Wierer.

Start Es geht los. Die 30 Läuferinnen machen sich auf den Weg.

Zum Wetter Es ist ein bisschen wärmer geworden, ohne das mit vier Grad plus nun eine Hitzewelle ausgerufen wurde. Gut, dass es nicht regnet. Der Wind ist fast eingeschlafen, mal schauen, ob er nochmal aufwacht.

Die Chancen der Deutschen Ohne Laura Dahlmeier hatten die deutschen Biathletinnen bislang noch keinen Podestplatz in diesem Winter erreicht. Zumindest Vanessa Hinz und

Franziska Preuß hätten momentan aber das Potenzial. Hinz hatte das gestern mit Rang sechs in der Verfolgung gezeigt, und die eigentlich starke Schützin Preuß bräuchte einfach mal einen Wettkampf ohne einen Negativ-Ausreißer am Schießstand. Franziska Hildebrand hat derzeit noch mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Die Favoritinnen Marte Olsbü Röiseland hat die beiden bisherigen Rennen in Nove Mesto gewonnen und muss damit auch die Favoritenbürde tragen. Oder sehen wir hier wieder einen Zweikampf von Dorothea Wierer gegen Kaisa Mäkäräinen. Die Italienerin hatte sich im Verfolger stark gezeigt, die Finnin drängt nach den Plätzen 58 und 36 auf Wiedergutmachung.

Anwärterinnen auf die ersten Plätze sind aber natürlich auch die Schwedin Hanna Öberg und die Italienerin Vitozzi. Und wenn die beiden Slowakinnen Fialkova und Kuzmina nicht wie zuletzt am Schießstand patzen …

Dahlmeier verzichtet Laura Dahlmeier lässt den Massenstart aus. In den Sozialen Netzwerken postete sie: "Es lief viel besser als erwartet. Dennoch brauche ich noch ein paar weitere Trainingseinheiten, um zu meiner vollen Stärke zurückzukehren". Alles Nähere dazu auf sportschau.de. Für Dahlmeier rutscht die Französin Anais Bescond ins Feld.

Drei Deutsche Starterinnen Der DSV schickt drei Athletinnen an den Start: Franziska Preuß (Startnr. 9) Vanessa Hinz (14), Franziska Hildebrand (17).

Regularien des Massenstarts Qualifiziert haben sich analog zu den Männern die 25 Besten des Weltcups und fünf Athletinnen über ihre Ergebnisse in Nove Mesto. Gelaufen werden 12,5 Kilometer. Es gibt vier Schießeinlagen, die ersten beiden im Liegend-, die anderen beiden im Stehendanschlag.