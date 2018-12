Liveticker

Laura Dahlmeier (GER) Aber dann geht der erste Schuss nicht ins Ziel. Aber das wird ihr egal sein. Denn es wird ein richtig gutes Resultat, dass sie hier abliefert. Vor der letzten Laufstrecke hat sie 8,8 Sekunden Rückstand auf Platz eins.

Laura Dahlmeier (GER) Nun das zweite Schießen von Dahlmeier. Mit 13,1 Sekunden Vorsprung ist sie auf den Schießstand eingebogen.

Franziska Hildebrand (GER) "Ich wollte am Schießstand alles richtig machen und habe mir deshalb etwas länger Zeit gelassen. Die vorderen Startnummern waren heute kein Vorteil, weil es da noch stark geschneit hat. Im Regen wird die Strecke jetzt sicher schneller."

Lena Häcki (SUI) Die Schweizerin mit einer tollen Vorstellung - stark in der Loipe und nur mit einem Fehler am Schießstand. Damit ist sie im Ziel Fünfte mit 29,3 Sekunden Rückstand auf die immer noch Führende Marte Olsbu Roeiseland.

Karolin Horchler (GER) Horchler kommt wie die anderen deutschen Skijägerinnen auch nicht ohne Fehler durch den Wettkampf. Es erwischt sie im zweiten Schießen. Mit einem Fehler hat sie 58 Sekunden Rückstand.

Laura Dahlmeier (GER) Dahlmeier beim ersten Schießen. Und sie räumt alle ab. Fantastisch, als wäre sie nie weg gewesen. Sie übernimmt die Führung nach dem ersten Schießen. Was für eine Ansage.

Kinga Mitoraj (POL) Die junge Polin überrascht mit einem guten Schießen und einer starken Laufleistung. Sie liegt im Ziel auf Rang fünf.

Anastasiya Kuzmina (SVK) Ebenfalls gewohnt stark in der Loipe ist Anastasiya Kuzmina. Aber auch sie hat sich zwei Fehler erlaubt und kommt daher nur mit der siebtbesten Zeit ins Ziel.

Tiril Eckhoff (NOR) Die Norwegerin aktuell mit der besten reinen Laufzeit - sogar schneller als Mäkäräinen und Roeiseland. Aber auch sie hat dreimal vorbeigeschossen und ist damit im Ziel aktuell nur 16.

Laura Dahlmeier (GER) Nur 2,9 Sekunden liegt Laura Dahlmeier bei der ersten Zwischenzeit hinter der Führenden. Das klingt schon mal super.

Laura Dahlmeier (GER) Unter großem Beifall ist nun auch Laura Dahlmeier auf die Strecke gegangen. Hoffen wir auf ein gutes Rennen für sie. Sie hat ja gute Erinnerungen an Tschechien. Hier hat sie ihren ersten Weltcup-Sieg geholt vor vier Jahren.

Kaisa Mäkäräinen (FIN) Kaisa Mäkäräinen ist Abseits der Kameras ins Ziel gelaufen. Sie liegt aktuell auf Rang 30. Muss jetzt sogar um den Verfolger zittern? Noch sind über 50 Frauen auf der Strecke. Und 27 davon muss sie hinter sich lassen.

Dorothea Wierer (ITA) Jetzt hat Wierer ihre 7,5 Kilometer absolviert und sie ist starke Fünfte. Das ganze trotz zwei zusätzlicher Runden.

Marte Olsbu Roeiseland (NOR) Die Norwegerin ist auf dem Weg die Bestzeit im Ziel zu knacken. Und sie schafft es. 6,2 Sekunden läuft sie auf Fialkova heraus. Gibt es den ersten norwegischen Sieg bei den Frauen in dieser Saison?

Lena Häcki (SUI) Etwas Abseits des ganzen Geschehens hat sich die Schweizerin Lena Häcki an die Spitze nach dem ersten Schießen gesetzt. Sie führt zu diesem Zeitpunkt mit 5,4 Sekunden vor Marte Olsbu.

Vanessa Hinz (GER) Vaness Hinz in Zielnähe: Aber mit der Strarunde kommt sie nicht nach ganz vorne. Ihr fehlen 55,5 Sekunden auf Fialkova.

Dorothea Wierer (ITA) Auch die zweite Favoritin patzt. Wierer leistet sich auch im Stehendanschlag einen weiteren Fehler. Sie hat vor der Schlussrunde 31,6 Sekunden Defizit auf die Spitze.

Paulina Fialková (SVK) Und Fialkova ist auf dem Weg ins Ziel. Das wird die klare Bestzeit für die aufstrebende Slowakin. Und so ist es. 25 Sekunden packt sie zwischen sich und die bis dato Führende Hanna Öberg.

Marte Olsbu Roeiseland (NOR) Die Norwegerin mit der neuen Richtzeit nach dem zweiten Schießen. Sie holt noch einmal 8,5 Sekunden auf Fialkova raus.

Anais Chevalier (FRA) Auch die Französin trifft alle zehn Scheiben und setzt sich nach dem zweiten Schießen nur knapp hinter Fialkova.

Franziska Preuß (GER) Auch Franziska Preuß kommt jetzt ins Ziel. Sie hatte sich ebenfalls einen Fehler erlaubt und kann daher die Führungszeit von Öberg nicht angreifen. Aktuell Platz drei für sie.

Franziska Hildebrand (GER) Hildebrand kommt als Dritte ins Ziel. Leider hat sie sich einen Fehler geleistet.

Hanna Öberg (SWE) Die fehlerfreie Schwedin übernimmt im Ziel die Führung von Valj Semerenko mit 15 Sekunden Vorsprung.

Paulina Fialková (SVK) Zwei fehlerfreie Schießeinlagen der Slowakin. Damit bringt sie sich in Position für einen Podestplatz. Sie ist vor der Schlussrunde die Führende mit etwa 23 Sekunden Vorsprung aktuell.

Dorothea Wierer (ITA) Nun Wierer beim ersten Schießen. Auch sie kommt nicht fehlerfrei durch. Sie muss einmal in die Strafrunde und damit knapp 15 Sekunden Rückstand.

Denise Herrmann (GER) Denise Herrmann kommt als Dritte ins Ziel - ihr Rückstand beträgt mehr als eine Minute. Dafür hat sie aktuell die schnellste Laufzeit. Aber das Schießen, ja das Schießen ...

Kaisa Mäkäräinen (FIN) Mäkäräinen platzt beim Stehndanschlag. Vier Fehler handelt sie sich ein. Damit wird sie mit dem heutigen Ausgang des Rennens nichts zu tun haben.

Valj Semerenko (UKR) Semerenko ist im Ziel und setzt natürlich die Bestzeit. 18:13,0 Minuten ist die Zeit, die es zu schlagen gilt.

Franziska Hildebrand (GER) Der neunte Schuss geht nicht ins Ziel, damit muss Hildebrand in die Runde. Damit wird es nichts mit einem weiteren Sprint-Podium in Nove Mesto für sie.

Hanna Öberg (SWE) Wieder fünf Treffer des Schwedin, die damit knapp hinter Semerenko auf dem 2. Platz liegt (+1,4 Sekunden).

Dorothea Wierer (ITA) Auch die Weltcup-Führende hat sich mittlerweile auf den Weg gemacht.

Vanessa Hinz (GER) Das Liegendschießen läuft bei den deutschen Frauen. Auch Vanessa Hinz trifft ihre fünf Versuche, damit ist sie in der Spitze dabei.

Denise Herrmann (GER) Zweites Schießen von Herrmann und gleich der erste geht vorbei. Dann wartet sie eine gefühlte Ewigkeit vor dem dritten Schuss. Schade und bitter, sie handelt sich drei Strafrunden ein. Damit hat sie schon über eine Minute Rückstand vor der Schlussrunde.

Kaisa Mäkäräinen (FIN) Ein Fehler für die Finnin. Aber sie hat "nur" 15 Sekunden Rückstand auf Platz eins, den aktuell Ekaterina Yurlova aus Russland inne hat.

Franziska Preuß (GER) Schnelles, sicheres und fehlerfreies Schießen von Preuß. Damit ist sie in der Spitze dabei.

Valj Semerenko (UKR) Zweites fehlerfreies Schießen von Valj Semerenko. Damit bringt sie sich in eine super Ausgangslage.

Franziska Hildebrand (GER) Und danach kommt gleich Hildebrand, die nur eine Nummer nach Öberg gestartet ist. Auch Hildebrand räumt alle Scheiben ab, ist aber insgesamt etwas langsamer. 4,5 Sekunden fehlen ihr auf die Spitze.

Hanna Öberg (SWE) Aber nun ist die Schwedin Öberg die Beste. Sie setzte sich weitere 2,1 Sekunden vor Semerenko an die Spitze.

Valj Semerenko (UKR) Die Ukrainerin hat im Übrigen die Bestzeit nach dem ersten Schießen inne. Sie liegt aktuell 2,1 Sekunden vor Semerenko.

Franziska Preuß (GER) Auch Franziska Preuß und direkt hinter ihr Kaisa Mäkäräinen sind jetzt in der Spur.

Denise Herrmann (GER) Was die Wert sein wird, wissen wir gleich, wenn Denise Herrmann geschossen hat. Und sie räumt alle fünf Scheiben ab. Das wird die neue Bestzeit - 21,1 Sekunden vor Bescond.

Anais Bescond (FRA) Bescond setzt mit einem Fehler die erste Richtzeit nach dem ersten Schießen.

Franziska Hildebrand (GER) Mit Franziska Hildebrandt ist die zweite Deutsche in der Spur. Sie hat gute Erinnerungen an Nove Mesto, wo sie 2014/15 ihre erste Podiumsplatzierung erreichte. I Sprint wurde sie damals Zweite.

Denise Herrmann (GER) Und Herrmann setzt zu Beginn die Bestzeit, aber davon kann sie sich noch nichts kaufen.

Denise Herrmann (GER) Auch keine gute Quote am Schießstand und damit noch ohne Top-Ergebnis ist Denise Herrmann. Gerade im Sprint, wo sie mit ihrer guten Laufleistung überzeugen könnte, wackelt die ehemalige Langläuferin, die gestern ihren 30. Geburtstag hatte. Drei bzw. fünf Fehler und damit die Plätze 62 und 60 stehen für sie in dieser Saison über die kurze Distanz zu Buche.

Anais Bescond (FRA) Bescond ist die Leaderin im französischen Team. Hat aber in dieser Saison in den Einzelwettbewerben noch nicht wirklich überzeugen können. Das liegt in erster Linie an ihren relativ schwachen Schießeinheiten.

Sari Furuya (JPN) Mit Sari Furuya ist die erste Athletin im Schneetreiben von Nove Mesto unterwegs.

Es schneit heftig in Nove Mesto Blicken wir noch auf die aktuellen Bedingungen. Vor rund einer Stunde hat es heftig angefangen zu schneien in und rund um die Vysočina Arena. Dicke Flocken fallen vom Himmel. Für den Winter an sich nichts Besonderes, aber natürlich hat das Auswirkungen auf das Material und die Strecke. Möglicherweise könnte das ein Vorteil für die hinteren Starterinnen sein. Dazu wird es auch zunehmend windiger. Die Temperatur liegt bei etwa minus zwei Grad.

Mäkäräinen könnte Domratschawa einholen Sollte es Kaisa Mäkäräinen wie in den bisherigen Sprints in dieser Saison unter die besten Drei schaffen, würde sie in der ewigen Bestenliste der Podestplatzierungen mit der zurückgetretenen Darja Domratschawa auf Rang vier gleichziehen. Beide hätten dann 76 Top3-Ergebnisse auf der Habenseite. Vor ihnen liegen nur noch die ebenfalls nicht mehr aktiven deutschen Biathletinnen Uschi Disl (114), Andrea Henkel und Kati Wilhelm (je 86).

Favoritinnen gut verteilt Es sollte heute zu keiner Zeit langweilig werden, denn die Favoritinnen sind gut verteilt im Feld. Als Vierte nimmt Anais Bescond (FRA) das Rennen auf. Kaisa Mäkäräinen startet direkt hinter Franziska Preuß als 19. Lisa Vittozzi und Dorothea Wierer folgen mit den Startnummern 30 beziehungsweise 39. Ebenfalls immer auf dem Zettel sollte man Anastasiya Kuzmina (52.) oder Julia Dschima (59.), die das Einzel in Pokljuka für sich entscheiden konnte, haben.

Sechs Deutsche Skijägerinnen dabei Dahlmeier wird heute erst sehr spät ins Geschehen eingreifen. Sie ist im hinteren Startblock mit der Nummer 84 zu finden. Als siebte Athletin geht Denise Herrmann in die Spur. Mit der Nummer 15 folgt Franziska Hildebrandt, kurz hinter ihr startet Franziska Preuß (18). Dann folgt Vanessa Hinz als 26. Die sechste DSV-Biathletin ist Karolin Horchler mit der Startnummer 68.

Dahlmeier dämpft Erwartungen Und auch Dahlmeier selbst kann das gut genug einschätzen. Im Vorfeld sagte sie: "Ich möchte Spaß haben. Ich habe überhaupt keine große Erwartungshaltung. Ich fühle mich nicht als amtierende Olympiasiegerin, die zurückkommt und die Welt retten muss. Ich möchte für mich ein paar schöne Rennen laufen."

Ein Sieg wäre utopisch Nun sollte man in den ersten Rennen aber keine Wunder von der Gesamt-Weltcupsiegerin der Saison 2016/17 erwarten. Die anderen Kontrahentinnen stehen voll im Saft, besonders die Finnin Kaisa Mäkäräinen und Dorothea Wierer aus Italien sind in der Loipe aktuell in einer anderen Liga unterwegs. Die beiden haben vier der fünf Individual-Wettbewerbe in dieser Saison für sich entschieden.

Das Comeback der Doppel-Olympiasiegerin Die Berichterstattung drehte sich im Vorfeld (fast) nur um eine Person: Laura Dahlmeier. Die beste deutsche Biathletin der vergangenen Jahre hat in diesem Winter noch keinen Weltcup bestritten. Nach einer holprigen Vorbereitung mit einigen Verletzungen hatte sie zunächst Trainingsrückstand, im Oktober musste sie nach einer Virusinfektion komplett pausieren. Nach einem Test-Wettkampf im IBU-Cup hat sie sich nun für die Rückkehr auf die große Bühne entschieden.

Drei Runden und zwei Schießen Die Regeln des Sprints sind schnell erklärt. Es gibt einen Intervall-Start, sprich alle 30 Sekunden geht eine Athletin auf die Strecke. Dann wird zunächst eine Runde gelaufen, bevor es zum Liegendschießen geht. Pro Fehler muss eine Strafrunde gelaufen werden. Nach der zweiten große Runde wird im Stehen geschossen, bevor es dann auf die Schlussrunde Richtung Ziel geht. Insgesamt müssen die Frauen 7,5 Kilometer auf der Böhmisch-Mährischen Höhe absolvieren.