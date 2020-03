Liveticker

J. Boe geht an Jacquelin vorbei. Das war so zu erwarten. Er kann das jetzt nach Hause bringen. Peiffer folgt in einer größeren Gruppe dahinter mit insgesamt fünf Athleten.

Also, sortieren wir das mal: Jacquelin, der einzige ohne Schießfehler heute, führt das Feld auf der letzten Runde an. J. Boe kann ihm folgen und liegt wenige Sekunden zurück. Peiffer und Christiansen haben schon gut 25 Sekunden Rückstand, kämpfen aktuell um das Podium.

Kühn setzt sich an die Spitze, Jacquelin und Christiansen dahinter. Auch Peiffer ist in der Spitzengruppe mit dabei.

Die beiden Boe-Brüder sind nicht zu stoppen. Die Lücke zum Dritten, Dale, ist bereits riesig. Das Feld kommt gar nicht hinterher. Fourcade führt das Feld an, Kühn und Peiffer sind auch in der Gruppe.

In wenigen Augenblicken geht's los. Das Wetter in Nove Mesto ist bestens.

Sprints absolviert, Massenstarts am Sonntag

Es ist der achte von zehn Weltcup-Terminen in diesem Winter – und der erste nach der WM in Antholz. Am Donnerstag und Freitag wurden in Tschechien bereits die Sprints ausgetragen. Heute sind die Massenstartwettbewerbe dran.