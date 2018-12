Liveticker

Dahinter zwei Franzosen, erst Desthieux und von 43 auf 5 läuft Martin Fourcade vor. Hut ab auch vor dieser Leistung. Da hat er sich in aussichtsloser Lage nicht hängen lassen.

Johannes Thingnes Bö gewinnt nach dem Sprint auch den Verfolger. Platz zwei an Loginow. Platz drei an Tarjei Bö.

Jetzt zieht Bö doch an und lässt Loginow stehen.

Loginow lässt T. Bö stehen und springt fast ran an Johannes Bö.

Fourcade momentan schneller als Bö. Bald kommen die Plätze 7 und 8 in Sicht.

Vorn klemmt Tarjei Bö noch an seinem Bruder dran. Auch die Abstände von Desthieux, Loginow und Bjöntegard bleiben. Mehr Kandidaten für die Podestplätze gibt es wahrscheinlich nicht mehr.

Die Deutschen mit Fehlern. Doll muss zweimal in die Runde, auch Kühn. Schempp schießt drei Fehler, Peiffer und Rees je einen.

Auf der Strecke Johannes Bö einsam unterwegs. Dahinter schiebt sich so langsam ein Quartett mit T. Bö, Loginow, Bjöntegard und Desthieux zusammen. Rückstand rund 50 Sekunden.

Bö verzichtet auf Korrekturen an der Visiereinrichtung. Der Erfolg gibt ihm Recht. Null Fehler, damit baut er die Führung aus.

Peiffer schießt die Null, auch Kühn und Rees. Doll muss einmal in die Runde, auch Simon Schempp.

Aber das Wetter! Es ist relativ warm, 6 Grad plus. Am Morgen hatte es geregnet. Und der Wind ist tückisch. Immer mal wieder frischt er böig auf. Hoffen wir, dass das heute nicht zu einer Lotterie wird.

Wer ist Favorit?

Bö ist natürlich der Favorit. Er geht mit einem beruhigenden Vorsprung in die Loipe und wird den bis zum ersten Schießen noch ausbauen. Aber sicher hat er den Sieg noch nicht, Bö ist am Schießstand für die eine oder andere Überraschung gut, und dann haben die Verfolger mit Loginow an der Spitze ihre Chance.