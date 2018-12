Liveticker

Johannes Thingnes Bö (NOR) Der Sieger im Interview: "Ich denke heute war es eines der besten Rennen, das ich je hatte. Ich hatte die schnellste Zeiten auf der Strecke und ein perfektes Schießen. Es war super. Ich hatte bisher noch kein fehlerfreies Schießen in dieser Saison. Mit einer "Zehn" im Sprint, da weiß ich, dass ich ganz oben bin."

Quentin Fillon Maillet (FRA) Der Franzose kommt mit zehn Treffern ins Ziel und reiht sich knapp hinter Benedikt Doll ein, der ja bekanntlich einmal in der Strafrunde war.

Jules Burnotte (CAN) Ein Fehler beim zweiten Schießen. Trotzdem wird es ein super Ergebnis für den Weltcup-Debütanten.

Simon Eder (AUT) Eder kommt als Zwölfter ins Ziel, das Ganze ohne Fehler. Aber er hat etwas Zeit in der Loipe liegen lassen.

Roman Rees (GER) Zweites Schießen für Roman Rees - er bleibt als einziger DSV-Athlet fehlerfrei. Sein Rückstand als 18. vor der Schlussrunde beträgt 1:07,8 Minuten. Das Podium ist 25 Sekunden weg.

Jules Burnotte (CAN) Auch der Kanadier Burnotte liegt noch ganz aussichtsreich im Rennen, er muss aber noch das zweite Schießen absolvieren.

Simon Eder (AUT) Auch das zweite Schießen von Eder ohne Fehler. Damit könnte er noch vorne mit angreifen - also zumindest das Podium. Sein Rückstand nach dem zweiten Schieße beträgt zehn Sekunden auf Rang drei.

Benedikt Doll (GER) "Ich bin schon sehr zufrieden. Nur ein Fehler ist ein super solides Ergebnis. Ich dachte eigentlich, dass der letzte auch sitzt. Das muss ich mir nachher noch einmal anschauen. Auf der Strecke lief es heute nicht so gut, aber das Problem hatten auch die anderen bei uns im Team", so Doll.

Johannes Kühn (GER) Kühn kommt ins Ziel - er reiht sich auf Position 19 ein.

Tarjei Bö (NOR) Doch nicht die Top-5-Platzierung für Tarjei Bö. Er kommt auf Rang acht ins Ziel. Die Abstände zwischen Platz vier und zehn betragen weniger als zehn Sekunden.

Arnd Peiffer (GER) Ganz zufrieden ist der Sprint-Olympiasieger mit seinem heutigen Ergebnis nicht: "Das war eine durchwachsene Leistung heute. Ich habe auch recht lange am Schießstand gebraucht. Außerdem waren wir auch mit dem Ski heute nicht vorne dabei", äußerte er sich am ARD-Mikrofon.

Simon Eder (AUT) Auch Simon Eder mit einem fehlerfreien ersten Schießen. Damit ist er im virtuellen Ergebnis auch noch gut im Rennen.

Tarjei Bö (NOR) Der große Bruder des Führenden ist auch noch schnell unterwegs. Trotz eines Fehlers könnte es für eine Platzierung unter den besten fünf reichen.

Johannes Kühn (GER) Kühn macht den Doll könnte man sagen. Auch er bringt seine ersten neun Schüsse ins Ziel. Den letzten setzt er auf den Rand. Es ist zum Mäusemelken ...

Martin Fourcade (FRA) Hinter Doll kommt nun auch Martin Fourcade ins Ziel. Bei vier Fehlern bringt ihm auch die bisher viertschnellste Laufzeit nichts. Der Dauer-Weltcup-Gesamtsieger ist 30. (+2:12,9 min).

Benedikt Doll (GER) Doll kommt als Zehnter ins Ziel (+1:12,5 min). Der Fehler beim letzten Schuss wird ihn mächtig ärgern.

Antonin Guigonnat (FRA) Antonin Guigonnat kann ebenfalls nicht seiner Ergebnisse aus Pokljuka (2.) und Hochfilzen (4.) anknüpfen. Er hat im Ziel mit einem Schießfehler einen Rückstand von 1:07,3 Minuten und ist damit nach rund 40 Läufern im Ziel Siebter.

Martin Ponsiluoma (SWE) Ebenfalls fehlerfrei ist Martin Ponsiluoma geblieben. Der aktuelle Lohn dafür: Rang drei im Ziel hinter Bö und Loginov.

Alexandr Loginov (RUS) Der Russe schiebt sich im Ziel hinter Bö und macht den Rückstand des Feldes auf den Norweger "erträglich". Loginov hat 21 Sekunden mehr auf der Uhr.

Simon Schempp (GER) Auch bei Schempp bleibt eine Scheibe schwarz. Aber für das Podium muss man heute schon fehlerfrei bleiben. Schempp mit 1:18,5 Minuten auf Bö nach dem zweiten Schießen.

Benedikt Doll (GER) Was macht Benedikt Doll? Vier Treffer und der letzte geht vorbei. Damit wird es heute nicht für die Region reichen, in denen er die ersten Weltcup-Sprints in diesem Winter beendete. Nach dem zweiten Schießen hat er 1:03,1 Minuten Rückstand.

Martin Fourcade (FRA) Fourcade verballert seine Podiumschancen im Stehendanschlag. Gleich drei Fehler leistet sich der Franzose.

Arnd Peiffer (GER) Pfeiffer kommt ins Ziel. Mit einem Fehler belegt er Platz sechs. Sein Rückstand sind 1:24,1 Minuten.

Johannes Thingnes Bö (NOR) Wow! Was für eine Machtdemonstartion - man kann es gar nicht oft genug wiederholen. Bö läuft auf zehn Kilometer über eine Minute Vorsprung auf Weger raus, der ja ebenfalls fehlerfrei geblieben ist. Das ist schon eine ganz schöne Ansage.

Benjamin Weger (SUI) Weger übernimmt die Führung. 8,9 Sekunden liegt er vor Bjöntegaard. Aber in Kürze kommt Bö, dann wird die Führung wieder weg sein.

Johannes Kühn (GER) Mit Johannes Kühn hat sich vor kurzem der fünfte Deutsche auf den Weg gemacht.

Philipp Horn (GER) Horn liegt im Ziel aktuell auf Rang 13.

Erlend Bjöntegaard (NOR) Werfen wir einen Blick ins Ziel. Zwölf Athleten haben die 10 Kilometer bereits absolviert. Es führt aktuell Erlend Bjöntegaard vor Dmitri Malyschko.

Simon Schempp (GER) Auch fünf Treffer für Schempp, aber er hat in der Loipe schon ein wenig verloren. Sein Rückstand auf Bö: 25,6 Sekunden.

Benedikt Doll (GER) Fehlerfrei im ersten Schießen, das macht aktuell Rang sechs mit 17,9 Sekunden Defizit.

Martin Fourcade (FRA) Parallel zu Bö schoss auch Fourcade, der sich aber einen Fehler leistete.

Johannes Thingnes Bö (NOR) Ohne jetzt die Spannung nehmen zu wollen, aber ich glaube, wir haben gerade den Sieger gesehen. Zweimal null Fehler für Bö. Unglaubliche 48 Sekunden beträgt sein Vorsprung.

Arnd Peiffer (GER) Ein Fehler für Peiffer, ist das ärgerlich. Da muss er nun doch noch in die Strafrunde und reiht sich auf Rang sechs ein.

Dmitri Malyschko (RUS) Zwei fehlerfreie Schießeinlagen des Russen. Damit ist er zu diesem Zeitpunkt der beste im Tableau.

Lukas Hofer (ITA) Ach herrje! Vier Fehler für Hofer, der sich damit von den Top-Plätzen verabschiedet.

Alexandr Loginov (RUS) Fehlerfreies Schießen von Loginov. Er ist damit aktuell Zweiter nach dem ersten Schießen. Aber der Vorsprung von Bö beträgt weiterhin zehn Sekunden.

Julian Eberhard (AUT) Der ältere Bruder von Tobias kommt auch nicht fehlerfrei vom Schießstand. Eine Extra-Runde für ihn.

Martin Fourcade (FRA) Auch Fourcade ist mittlerweile auf der Strecke und er läuft auf der Strecke direkt mit J.T. Bö, der natürlich schon auf seiner zweiten Runde ist.

Philipp Horn (GER) Wieder ein Fehler für Horn, damit wird er kaum Plätze nach vorne gutmachen können. Für ihn geht es damit einzig darum unter die besten 60 zu kommen, damit er auch beim Verfolger am Samstag dabei sein kann.

Johannes Thingnes Bö (NOR) Fünf Schuss - fünf Treffer für Bö. Der gibt dem Rest noch einmal elf Sekunden mit. Wird das sein dritter Sieg im Sprint in diesem Winter?

Arnd Peiffer (GER) Jawoll! Tolles, sicheres Schießen von Peiffer. Kein Fehler und nur 10,9 Sekunden auf Hofer. Da ist doch was drin!

Lukas Hofer (ITA) Neue Bestzeit des Italieners Lukas Hofer. Er setzt sich 13,7 Sekunden vor das russische Duo. Hinter ihn schiebt sich nun der Schweizer Benjamin Weger.

Tobias Eberhard (AUT) Zwei Fehler für den Österreicher, dazu in der Loipe nicht so gut unterwegs. 1:18,3 Minuten liegt er bereits zurück.

Johannes Thingnes Bö (NOR) Auf der Strecke ist Johannes Thingnes Bö mal wieder mit der besten Zeit unterwegs. Aber er hat erst etwas mehr als 1,5 Kilometer absolviert.

Jewgeni Garanitschew (RUS) Jewgeni Garanitschew heißt der neue Führende nach dem Liegendanschlag. Er war noch einmal schneller als die Konkurrenz und setzt sich an die Spitze. Aktuell hat er 7,6 Sekunden Polster auf seinen Teamkameraden Dmitri Malyschko.

Tero Seppälä (FIN) Doch kaum ist das geschrieben, hat schon jemand anderes die Führung übernommen. Tero Seppälä aus Finnland kommt ebenfalls ohne Fehler aus dem Schießstand und übernimmt mit 15,9 Sekunden Vorsprung die Führung.

Philipp Horn (GER) Erste Schießeinlage von Horn. Aber auch er kommt nicht fehlerfrei durch. Er setzt den vierten Schuss neben das Ziel. Mit etwas mehr als zehn Sekunden geht er auf die Jagd des führenden Japaners.

Sean Doherty (USA) Der Japaner Mikito Tachizaki kommt ohne Fehler durch, hinter brauchen sowohl Sean Doherty als auch Thomas Bormolini jeweils zwei Nachlader.

Martin Otcenás (SVK) Es geht Schlag auf Schlag. Wir haben jetzt bereits 15 Biathleten auf der Strecke und gleich kommen wir zum ersten Schießen.

Philipp Horn (GER) Und Horn ist unterwegs. Er hat noch keine Top-Platzierung bisher erreichen können. In Pokljuka wurde er im Sprint 46., in Hochfilzen 33.

Mikito Tachizaki (JPN) Und der erste Athlet hat sich auf den Weg gemacht, es ist Mikito Tachizaki aus Japan. Nun startet alle 30 Sekunden ein weiterer Biathlet. Noch einmal kurze Regelkunde: Es müssen drei Runden gelaufen werden, unterbrochen von einer Stehend- und einer Liegend-Schießeinlage. Bleibt eine Scheibe stehen, muss der Athlet in die Strafrunde.

Erik Lesser nicht dabei Falls sie Erik Lesser in unserer Auflistung der deutschen Starter vermisst haben sollten, er leidet weiterhin unter Rückenproblemen und macht eine Pause. Zum Weltcup im Thüringischen Oberhof (ab 10.01.) will er dann wieder dabei sein. Ist ja doch noch eine ganze Weile bis dahin.

Gute Bedingungen in Nove Mesto Kommen wir kurz zu den aktuellen Bedingungen: Es sind etwa minus vier Grad, der Wind ist auch fast nicht da. Angesichts des angekündigten Sturms sind das optimale Voraussetzungen.

Fourcade-Festspiele in 2016 Beim letzten Weltcup in der Vysočina Arena 2016 hieß der Sieger in allen Wettbewerben der Männer Martin Fourcade. Er war im Sprint, in der der Verfolgung und im Massenstart nicht zu schlagen. Der Norweger Bö stand in Tschechien noch nicht auf dem Podest. Ein vierter Platz im Sprint 2016 war sein bestes Ergebnis.

Doll im Sprint immer vorne mit dabei Im Disziplin-Weltcup liegt hinter dem doppelt siegreichen Johannes Thingnes Bö und Antonin Guigonnat bereits Benedikt Doll auf dem dritten Rang. Einem fünften Platz in Slowenien ließ er Rang drei in Hochfilzen folgen. Auch heute zählt er wieder zu den Podestkandidaten. "In Nove Mesto ist immer sehr viel los, die Stimmung ist klasse. Ich weiß nicht, ob mir die Strecken so richtig liegen - eigentlich sind sie nicht so verkehrt", sagte er vor dem Wettkampf.

Sechs Deutsche im Feld Bö und Fourcade werden in der ersten Rennhälfte ins Geschehen eingreifen. Insgesamt haben 107 Starter gemeldet. Bö geht als 23. in die Loipe. Sein französischer Widersacher folgt acht Minuten später mit der Nummer 39. Die sechs deutschen Skijäger sind im gesamten Feld verteilt. Bereits mit Nummer vier kommt Philipp Horn. Arnd Peiffer hat die Startnummer 21. Benedikt Doll startet gleich nach Martin Fourcade als 40. Simon Schempp geht als 42. auf die Reise. Johannes Kühn hat die Nummer 61, den Abschluss aus deutscher Sicht macht Roman Rees als 91.

Das ewige Duell Der Sieg wird natürlich auch heute wieder nur über die beiden besten Biathleten derzeit gehen - Martin Fourcade und Johannes Thingnes Bö. Die beiden Ausnahmeathleten haben die bisherigen fünf Individual-Wettbewerbe in dieser Saison unter sich aufgeteilt, wobei der Norweger Bö im Sprint zuletzt etwas besser war. Sowohl auf der Pokljuka als auch in Hochfilzen war er der schnellste Skijäger über die 10-km-Strecke.