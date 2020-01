Liveticker

Auch beim Mixed-Team-Wettbewerb gibt es Überraschungen. Denise Herrmann, Benedikt Doll und Arnd Peiffer bekommen am Samstag eine Pause. Philipp Horn, Johannes Kühn, Janina Hettich und Vanessa Hinz gehen ins Rennen. Der Wettbewerb beginnt um 15.00 Uhr (live im Ticker und Stream auf sportschau.de).

Nach 2 x 1,5 Kilometern und zwei Schießeinlagen übergibt Preuß an Lesser, der dann dasselbe Programm absolviert. Anschließend schickt Lesser erneut Preuß ins Rennen und läuft danach noch mal vier Kilometer. Die Frauen legen also insgesamt sechs Kilometer zurück, die Männer sieben.

Preuß im Einzel mit fehlerfreier Leistung

An seiner Seite läuft Franziska Preuß. Die 25-Jährige, die im Einzel als Fünfte ein Achtungszeichen gesetzt hatte, eröffnet den Wettkampf. Allerdings ist sie läuferisch noch nicht in Topform, hatte am Freitag knapp zwei Minuten Rückstand auf die Spitze.