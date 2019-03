Liveticker

Wierer setzt alles auf eine Karte und verliert mit drei Fehlern enorm viel Zeit. Öberg, Fialkova und Eckhoff bleiben fehlerfrei und setzen sich an die Spitze. Franziska Preuß und Denise Herrmann sind ebenfalls treffsicher und bleiben vorn dran.

Laura Dahlmeier wirkt heute frisch in der Loipe. Sie kämpft sich Sekunde um Sekunde vorn heran. Der Rückstand beträgt knapp zehn Sekunden auf die Spitze.

Dorothea Wierer hat inzwischen die Führung übernommen. Öberg, Mäkäräinen und Fialkova sind in ihrem Schlepptau.

Justine Braisaz ist in einer Abfahrt schwer gestürzt. Es scheint aktuell unklar, ob sie weiterlaufen kann. Hoffen wir, dass sie sich nicht verletzt hat.

Hildebrand, Dahlmeier und Preuß laufen aktuell in der Mitte des Feldes.

Das Rennen ist eröffnet. Die 25 Besten des Weltcups und die fünf Besten der Rennen in Oslo sind in der Loipe. Jetzt gilt es 12,5 km und vier Schießeinlagen zu absolvieren.

Ordentliche Bedingungen

Zum Saisonabschluss meint es der Wettergott noch mal gut mit den Athletinnen. Der Wind hält sich in Grenzen und es ist auch nicht so heiß auf der Strecke. In wenigen Minuten fällt dann der letzte Startschuss dieses Winters für die Skijägerinnen!