Liveticker

Drei Entscheidungen stehen noch aus

Die Sprint- und Einzel-Weltcups sind durch Anastasiya Kuzmina und Lisa Vitozzi bereits entschieden, drei Entscheidungen um kleine und die große Kristallkugel stehen aber noch aus. Sowohl der Verfolgungs-, Massenstart- und Gesamtweltcup sind noch nicht entschieden. In der Gesamtwertung scheint Vittozzis Landsfrau Dorothea Wierer aber die besten Karten zu haben, nachdem sich Vittozzi am Donnerstag einen schlechten Wettkampf leistete und dadurch sogar den Verfolger verpasst. Da wird es kaum möglich sein, den Rückstand in nur einem Rennen am Sonntag wieder aufzuholen.