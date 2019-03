Liveticker

Bei den Weltmeisterschaften in Östersund schwebte Denise Herrmann auf Wolke sieben und konnte einen großen Erfolg nach dem anderen abliefern. Jetzt blicken alle gespannt darauf, ob sie auch abseits der schweren Strecke in Schweden vorne mitmischen kann. An den Start geht Herrmann heute mit Startnummer 58. Neben ihr hat Laura Dahlmeier (Nummer 99) die größten Chancen auf ein gutes Resultat. Komplettiert wird die deutsche Mannschaft durch Nadine Horchler (24), Karolin Horchler (39), Janina Hettich (72), Vanessa Hinz (75), Franziska Preuß (90) und Franziska Hildebrand (94).

Während bei den Männern die meisten Entscheidungen um die Kristallkugeln bereits gefallen sind, geht es bei den Biathletinnen zum Saisonfinale noch einmal hoch her. Im Gesamtweltcup haben Dorothea Wierer und Lisa Vittozzi jeweils 852 Punkte auf dem Konto. Im Sprint-Weltcup ist auch noch alles offen. Derzeit führt Anastasiya Kuzmina die Wertung mit 311 Zählern an, doch nur drei Punkte dahinter folgt Vittozzi vor Wierer (300 Pkt.).

Willkommen aus Oslo!

Hallo und herzlich willkommen aus dem norwegischen Oslo. Am Fuße der Holmenkollen-Schanze geht es für die Biathletinnen in den nächsten Tagen in die letzten Bewerbe des Winters. Zum Auftakt steht heute der Sprint über die 7,5 Kilometer an. Die erste Starterin wird sich um 16:30 Uhr auf die Strecke begeben.