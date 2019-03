Liveticker

Johannes Thingnes Bö fährt als erster über den Zielstrich und feiert damit seinen 15. Weltcup-Sieg in dieser Saison. Damit schreibt er Geschichte und ist nun alleiniger Rekordhalter in dieser Kategorie.

Doll will schnell schießen, muss aber einmal in die Strafrunde. Arnd Peiffer und Tarjei Bö bleiben fehlerfrei. Auch Lukas Hofer und Vetle Sjastad Christiansen sind vorn mit dabei.

2. Schießen

Oh oh, was ist das? Bö schießt zweimal daneben und muss zweimal in die Strafrunde. Können seine Verfolger das nutzen?