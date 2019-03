Liveticker

Es sind zwar noch einige Läufer auf der Strecke, doch an den vorderen Plätzen wird sich nichts mehr ändern. Johannes Thingnes Bö wird seinen 14. Weltcupsieg in dieser Saison feiern. Auf Platz zwei steht Lukas Hofer (ITA). Dritter wird Quentin Fillon Maillet (FRA).

Lukas Fratzscher beendet den Wettkampf mit zwei Strafrunden. Auch er setzt den letzten Schuss daneben und verhindert so eine Spitzen-Platzierung.

Die Norweger heute in ganz starker Form. Chrsitiansen sorgt mit einer fehlerfreien Schießeinlage für eine norwegische Dreifachführung.

Johannes Thingnes Bös ist liegend eine Bank. Mit fünf Treffern und seiner läuferischen Klasse setzt sich der Gesamtweltcup-Sieger an die Spitze. Sein Bruder Tarjei.

Auch Benedikt Doll mit dem Fehler beim letzten Schuss. Insgesamt also zwei Strafrunden für Doll.

Es ist nicht zu glauben. Lesser verfehlt die letzte von zehn Scheiben und muss damit einmal in die Strafrunde. Das ist sehr ärgerlich, da war mehr drin.

Arnd Peiffer kommt im Nebel an den Schießstand. Gleich die erste Scheibe bleibt stehen, was eine Strafrunde für den Einzel-Weltmeister bedeutet.

Johannes Thingnes Bö steht am Start und geht mit der Startnummer 28 auf die 10-km-Strecke.

Benedikt Doll verfehlt die fünfte Scheibe und muss dadurch einmal in die Strafrunde.

Fillon Maillet mit einem guten Auftakt am Schießstand. Kein Fehler und eine schnelle Serier. Dennoch liegt der Franzose hinter Dominik Windisch auf Platz zwei nach dem ersten Schießen.

Arnd Peiffer ist auf der Strecke. Mal sehen was heute für den Einzel-Weltmeister drin ist.

Dominik Windisch macht sich auf den Weg und geht als erster Athlet in die Loipe. Die Bedingungen am Holmenkollen sind schwierig und es könnte vor allem zum Ende dichter Nebel drohen.

Immer mehr Nebel zieht in das Stadion rein. Innerhalb weniger Minuten ist der Schießstand hier kaum noch zu sehen. Der Wettkampf findet dennoch statt. Es geht los.

... zum letzten Biathlon-Sprint der Saison. In Oslo gehen die Männer gleich ab 16.15 Uhr in die Loipe und an den Schießstand.