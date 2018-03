Liveticker

Ziel Altmeister Ole Einar BJörndalen im Ziel, nur Rang 64. Damit verpasst er die Verfolgung am Samstag.

Martin Fourcade sagte in der ARD Der Tagesdritte sagte: "Ich bin gestürzt. Das war mein eigener Fehler. Ich habe bergab versucht, Tempo aufzunehmen. Dabei bin ich gestürzt und habe meinen Stock gebrochen. Da habe ich mein Rennen verloren. Ich war nicht so selbstbewusst heute am Schießstand. Es war trotzdem eine gutes Rennen für mich. Ich konzentrierte mich auf mein eigenes Rennen, das ist nicht einfach, weil immer viele Einflüsse da sind. Aber ich denke an das Rennen, nicht an den Gesamtweltcup."

Ziel Der 31-jährige Norweger L'Abee-Lund gewinnt - das ist wohl sicher. Rang zwei geht an seinen Landsmann Johanens Bö.

Tagessieger L'Abee-Lund sagte ... ... in der ARD: "Ein Traum ist wahr geworden. Die letzte Runde war richtig hart für mich. Ich kann immer noch nicht glauben, was heute passiert ist. Mal schauen, ob das in der Verfolgung am Samstag noch einmal möglich ist."

Erik Lesser sagte in der ARD Der Thüringer, derzeit 34., frustriert: "Ich versuche mir morgen einen frischeren Körper zu suchen und am Samstag in der Verfolgung noch ein paar Plätze aufzuholen. Benni Doll hat heute ein paar Punkte gegen mich aufgeholt. Das ist immer so ein kleiner Wettkampf zwischen uns. Das war heute deprimierend für mich."

Ziel Roman Rees fehlerfrei im Ziel. Rang zwölf.

Zweites Schießen Altmeister Ole Einar Björndalen patzt dagegen. Nach zwei Fehlern liegend auch zwei Fehler stehend. Lediglich Rang 72. Damit verpasst er die Verfolgung.

Zweites Schießen Auch mit einer hohen Startnummer kann man noch fehlerfrei durchkommen. Der Schwede Frendrik Lindström läuferisch aber nicht so stark. Rang 17.

Arnd Peiffer sagte in der ARD Der Niedersachse ist zufrieden mit seinem sechsten Rang: "Das war eine gute Laufzeit heute. Ich kann sehr zufrieden sein. Das Material hat gestimmt. Sonst war es eine solide Leistung. 90 Prozent Trefferleistung. Aber trotzdem hadert man mit dem einen Treffer. Ich einem Sprint möchte man aber die 100 Prozent schaffen. Ich fühle mich hintenraus läuferisch ganz gut. Das hängt wohl mit unserem Formaufbau zusammen. Vor den letzten drei Weltcups habe ich mir auch eine Pause gegönnt. Von daher bin ich recht frisch in die letzten Weltcups gegangen."

Ziel Johannes Thingnes Bö ist im Ziel. Rang zwei. Er hat noch Zeit auf L'Abee-Lund verloren. 6,1 Sekunden Rückstand auf seinen Landsmann.

Simon Schempp sagte in der ARD "Beim Anschießen war es turbulenter. Beim Wettkampf ging es, ich hatte gute Verhältnisse. Aber das darf keine Ausrede sein. Ich habe gedacht, es passt. Es ist heftig, mit vier Fehlern den Sprint zu starten. Es ist nicht der schwerste Schießstand-Anlauf. Aber man muss immer hochkonzentriert sein."

Benedikt Doll sagt in der ARD "Ich bin zufrieden. Der erste Sprint in diesem Jahr, wo es ganz gut lief. Am Schießstand habe ich meine Brille verloren. Beim Rausfahren aus dem Schießstand wollte ich sie aufsetzen und habe ins leere gegriffen. Da habe ich nur gedacht: Hoffentlich sieht das niemand im Fernsehen."

L'Abee-Lund Der beste Platz von L'Abee-Lund sind zwei dritte Plätze, im Sprint von Sotschi 2013 und der Veroflgung von Antholz 2014.

L'Abee-Lund oder Bö? Es läuft heute auf einen norwegischen Sieg hinaus. Bö führt auch nach 8,5 km, aber nur 1,5 s - also sehr knapp.

Ziel Erik Lesser mit zwei Strafrunden im Ziel. Rang 24, 1:25 min hinter Spitzenreiter L'Abee-Lund.

Zweites Schießen Johannes Thingnes Bö mit einem Fehler - aber trotzdem bleibt er an der Spitze. 1,1 s vor L'Abee-Lund.

Ziel Fourcade soll auf der letzten Runde gestürzt sein. Das könnte seinen läuferischen Einbruch erklären.

Ziel L'Abee-Lund im Ziel. Neuer Spitzenreiter, 6,9 Sekunden vor Fourcade.

Erstes Schießen Roman Rees liegend ohne Fehler. Rang 17.

km 9,5 L'Abee-Lund übernimmt bei der Zwischenzeit die Spitze. 0,8 Sekunden vor Fourcade.

Start Altmeister Ole Einar Björndalen am Start. Der 44-Jährige ist unterwegs.

Ziel Oh, mann wie knapp. Eberhard im Ziel. Zweiter. Aber wie knapp! 0,2 Sekunden Rückstand auf Fourcade. Und das trotz eines Schießfehlers.

Zweites Schießen Oh je, Johannes Kühn! Fünf (!) Fehler stehend. Fünf Strafrunden. Er ist als Vierter zum Schießen gekommen. Jetzt fällt er weit weit zurück.

Wer kommt noch? Vorn rein laufen werden auf jeden Fall noch L'Abee-Lund und Eberhard. Zudem ist abzuwarten, wie sich Bö beim Stehendanschlag schlägt.

Ziel Arnd Peiffer im Ziel. Gutes Rennen, Rang drei, 9,9 Sekunden hinter Fourcade.

Ziel Fourcade führt, Doll Fünfter, Schempp 16. 20 im Ziel.

Zweites Schießen Neuer Spitzenreiter beim Stehendanschlag. Der Norweger L'Abee-Lund mit zwei fehlerfreien Schießen. 3,3 s schneller als Fourcade.

Erstes Schießen Bö fehlerfrei. Er setzt sich hier an die Spitze. Er kann Fourcade gefährden.

Ziel Fourcade setzt die neue Bestzeit. Er ist 8,6 Sekunden schneller als Hofer.

Ziel Schipulin im Ziel, er ist einebrochen. Rang sechs derzeit.

km 9,5 Fourcade führt. 15 Sekunden vor Hofer.

km 9,5 Schipulin verliert viel Zeit, schon 42 Sekunden hinter Fourcade, Rang sieben.

Erstes Schießen Tarjei Bö mit einem Fehler 34.

Ziel Schempp im Ziel. Als Achter 1:55 min hinter Hofer.

Erstes Schießen Johannes Kühn mit einem guten ersten Schießen. Fehlerfrei. Rang sechs derzeit.

Ziel Doch Hofer überholt Garanitschew, er ist 7,8 Sekunden schneller. Der Italiener übernimmt trotz eines Fehlers die Spitze.

Ziel Garanitschew mit der Zeit, an der sich die Konkurrenz die Zähne messen muss. Er übernimmt die Spitze.

Zweites Schießen Peiffer bleibt Stehend ohne Fehler. Rang sieben derzeit. Die Top 5 wird er verpassen.

Zweites Schießen Zwischenstand: 1. Fourcade, 2. Garanitschew, 3. Fillon Maillet, 4. Schipulin, 5. Hofer. Innerhalb von 11,2 Sekunden.

Ziel Bjöntegaard als Erster im Ziel. Mit 27:18 min setzt er die erste Bestmarke.

Zweites Schießen Bei Doll bleibt auch ein Schuss hängen. Rang sieben. 23,1 Sekunden hinter der Spitze. Ohne den Fehler wäre er Zweiter.

Erstes Schießen Erik Lesser mit einem Fehler liegend. Rang 28.

Zweites Schießen Fourcade fehlerfrei. Er übernimmt die Führung.

Zweites Schießen Schipulin beim Stehendanschlag. Wieder fehlerfrei. Er bleibt knapp, 4,3 s, hinter seinem Landsmann Garanitschew.

Erstes Schießen Beim Liegendanschlag immer noch dr Koreaner Lapschin vorn. Dahinter der Slowene Klemen Bauer. Dritter der Österreicher Julian Eberhard vor Fourcade. 31 Athleten hier durch. 17 davon fehlerfrei.

Zweites Schießen Der Schwede Samuelsson wird das Podest wohl verpassen. Eine Strafrunde für den Schweden. Rang fünf derzeit.

Zweites Schießen Acht Athleten sind hier durch. Garanitschew führt. Letzter ist Schempp.

Zweites Schießen Noch zwei Fehler für Schempp. Insgesamt vier Strafrunden. Ein Rennen zum Vergessen für den Ruhpoldinger.

Zweites Schießen Starkes Schießen bei den Männern. Auch der Russe Garanitschew und Birkeland bleiben fehlerfrei. Der Russ führt.

Erstes Schießen Peiffer liegend. Der vierte Schuss bleibt hängen. Eine Strafrunde. Rang 15.

Zweites Schießen Bjöntegaard als Erster beim Stehendanschlag. Er bleibt fehlerfrei. Zwei Mal Null. Damit setzt er eine Marke.

Erstes Schießen Doll am Schießstand. Er bleibt fehlerfrei. Starkes und schnelles Schießen. Rang drei, noch vor Schipulin.

Erstes Schießen Auch Fourcade bleibt ohne Fehler. Er setzt sich zwischen Lapschon und Schipulin auf Rang zwei.

Erstes Schießen Der Russe Schipulin wie schon vor einer Woche in Kontiolahti ganz stark am Schießstand. Fehlerfrei. Trotzdem nur Rang zwei, hinter seinem früheren Landsmann und Jetzt-Koreaner Timofei Lapschin.

km 2,9 Fourcade wird ein neuer Stock gereicht. Ihm ist offenbar ein Stock gebrochen.

km 2,9 17 Athleten durch hier. Der Italiener Hofer führt, sogar vor Fourcade. Schipulin Fünfter,

Erstes Schießen Jetzt sind hier elf Athleten durch. Olympiamedaillengewinner Sebastian Samuelsson führt.

Erstes Schießen Sieben Athleten hier durch. Vorn der Russe Garanitschew, fehlerfrei. Fünf Athleten ohne Fehler. Schempp mit zwei Strafrunden.

Erstes Schießen Was ist mit den Deutschen los. Wie die Frauen vorhin auch Schempp gleich mit Fehlern. Zwei Fehler, zwei Strafrunden. Das wird knapp mit einer guten Platzierung.

Erstes Schießen Als Erster Bjöntegaard am Schießstand. Ohne Fehler.

Favoriten Fourcade, Bö und Schipulin sind schon genannt. Von den Deutschen war Arnd Peiffer zuletzt stabil, Schempp ist sicher hochmotiviert. Außerdem der Franzose Fillon Maillet (Nummer 19), der Österreicher Eberhard (28) und der Lette Rastorgujevs (51) zu nennen.

Start Anton Schipulin, der Sieger der vergangenen Woche und heutiger Topfavorit, unterwegs. Gleich kommt Fourcade.

Fourcade und Bö mit unterschiedlichen Startnummern Die Top-Frauen vorhin hatten alle geringe Startnummern. Bei den Männern jetzt ist das Topfeld etwas weiter gestaffelt. Fourcade wählt dabei mit Nummer 17 eine eher geringe Nummer, Johannes Bö geht mit der hohen Startnummer 54 ins Rennen. Sein Bruder Tarjei hat die Nummer 49.

Start Simon Schempp unterwegs - aber mit Problemen. Beim Rausfahren aus der Startbox bleibt er hängen.

Auf geht's Das Rennen hat begonnen. Der Norweger Erlend Bjöntegaard eröffnet den Sprint.

Bö oder Fourcade? Natürlich wird die Frage heute wieder wie in allen Rennen dieser sein. Gewinnt Martin Fourcade oder gewinnt Johannes Thingnes Bö? Die beiden sind heute wieder die Top-Favoriten. Vor einem Jahr gewann den Weltcup in Oslo Bö. Fourcade führt dafür im Gesamt-Weltcup.

Deutsches Sextett am Start Mit dabei sind auch sechs Deutsche. Simon Schempp geht mit der Startnummer 4 gleich am Anfang ins Rennen. Es folgen Benedikt Doll (18), Arnd Peiffer (23), Erik Leser (35), Johannes Kühn (44) und Roman Rees (68)

105 Athleten Ab 14.45 Uhr gehen 105 Biathleten in die Loipe - der 10-Kilometer-Sprint steht an.