Liveticker

Roman Rees sagte Der Single-Mixed-Debütant erklärte im ZDF: Bei meinem ersten Heat wollte ich auf sicherheit gehen, war dann aber überrascht, wie schnell die schon beim Liegendschießen weg waren. Dann bin ich Stehend gut weggekommen, aber nicht mehr heran. Am Ende wollte ich so gut wie möglich durchkommen und am Schießstand noch einige Plätze gut machen. Aber das war alls so eng und vorne wurde so gut geschossen. Hintenraus konnte ich nur noch zwei überholen."

Vanessa Hinz sagte Vanessa Hinz zu ihrem Rennen im ZDF: "Es waren zu viele Nachlader. Ich war ziemlich verunsichert. Ich hab beim Stehen so gezittert, weil ich versucht haben, auf der Strecke alles zu geben."

Ziel Von den Top 10 waren Norwegen als Dritte und die Kasachen als Neunte mit sogar einer Strafrunde noch schneller als die Deutschen. Nur eine (fast) fehlerfrei Vorstellung heute hätte einen Podest in den vorderen Regionen gebracht.

Ziel Platz drei also an die Norweger vor dem ukrainischen Team mit Warwynets und Tyschschenko. Platz fünf an Russland. Die Deutschen werden Elfte. Zehn Nachlader waren zu viel.

Ziel Den Kampf um Rang zwei gewinnt Julian Eberhard vor Johannes Bö. Zwei Sekunden nimmt Eberhard dem Norweger ab.

Ziel Der Franzose Guigonnat feiert einen insgesamt doch recht überraschenden Sieg. Zusammen mit Chevailier und nur sechs Nachladern waren sie die Besten.

Letzte Runde Noch einmal geht es 1,5 Kilometer bis zum Ziel. Eberhard greift im Verfolgerteam an und überholt Bö. Stark.

4. Runde / 2. Schießen Vierter ist der Österreicher Eberhard. Fünfter der Italiener Bormolini. Die top 5 14 Sekunden auseinander. Die Verfolger hinter dem Franzosen nur in 5 Sekunden. Der Sieg dürfte an den Franzosen gehen.

4. Runde / 2. Schießen Rees fehlerfrei. Er verbessert sich auf Rang zehn, 56,6 s hinter der Spitze. Nur drei Sekunden hinter Rang neun. Alle anderen Plätze sind zu weit weg.

4. Runde / 2. Schießen Der Ukrainer Tyschenko, der Norweger Bö und auch Schipulin müssen nachladen. Platz zwei, drei und sieben.

4. Runde / 2. Schießen Der Franzone Guiginnat bleibt fehlerfrei und geht als erster in die Loipe.

4. Runde / 2. Schießen Das entscheidende Schießen. Ukraine vor Frankreich, russland und Japan.

4. Runde / 1. Schießen Ein Nachlader für Roman Rees, einer zu viel um aufzuholen. Er bleibt als 13. 1:03 min zurück.

4. Runde / 1. Schießen In Schlagdistanz zur Spitze ist Russlands Schipulin, als Sechster 17,5 s zurück. Johannes Bö verbessert sein Team auf Rang sieben. 21,9 s zurück.

4. Runde / 1. Schießen Der Kanadier Christian Gow ebenfalls fehlerfrei, Zweiter. Auf Rang drei bleibt der Japaner Tachizaki, der übrigens auch Langläufer ist.

4. Runde / 1. Schießen der Ukrainer Tyschenko als Erster am Schießstand. Er bleibt vorn.

3. Wechsel Frankreich vor der Ukraine und Japan. Hinz übergibt als Elfte an Rees.

3. Runde / 2. Schießen Die russin Yourlowa Fünfte hinter Lisa Hauser aus Österreich. Die norwegerin Olsbu mit einem Nachlader weiterhin Achte. Hinz liegt als Elfte schon 57,8 Sekunden hinter der Spitze.

3. Runde / 2. Schießen Die Japanerin Tachizaki stark, sie ist derzeit Dritte - hält ihr Team also auf Podestkurs.

3. Runde / 2. Schießen Hinz braucht alle drei Patronen für den Treffer. Sie geht als Elfte wieder in die Loipe.

3. Runde / 2. Schießen Auch Warwynets bleibt fehlerfrei. Die Ukrainerin Zweite. Bei Hinz bleibt der letzte Schuss hängen.

3. Runde / 2. Schießen Chevalier fehlerfrei. Stark. Erste. Hauser mit einem Nachlader.

3. Runde / 2. Schießen Die Französin Chevalier hat die Spitze behauptet, kommt als Erste zum Stehendanschlag.

3. Runde / 1. Schießen Die Russin Youlowa als Fünfte in Schlagdistanz, Italien mit sanfilippo Neunte. Dann Hinz. Hinz hat 33,6 Sekunden Rückstand auf die Spitze. Norwegen auf acht zurückgefallen.

3. Runde / 1. Schießen Die Japanerin Tachizaki fällt auf Rang vier zurück, vorn Frankreich vor der Österriecherin Hauser, dann die Ukrainerin Warwynets.

3. Runde / 1. Schießen Hinz reiht sich als Zehnte wieder ein. Vorn hat die Französin Chevalier die Spitze übernommen.

3. Runde / 1. Schießen Die Ladies mühen sich. Oslbu muss in die Strafrunde. Hinz ebenfalls schon mit dem dritten Nachlader.

3. Runde / 1. Schießen Nachlader beim Führungstrio Norwegen, Kanada und Japan.

3. Runde / 1. Schießen Olsbu kommt als Erste zum Schießen. Liegendanschlag. Etwas Wind am Schießstand.

2. Wechsel Für Norwegen über gibt Bö als Erster an Marte Oslbu. 4,6 Sekunden vor Japan und 8,9 Sekunden vor Kanada. Deutschland Achter.

2. Runde / 2. Schießen Norwegen vor Japan, Kanada, Frankreich und Österreich. Schipulin für Russland fehlerfrei Siebter. Kurz vor Rees.

2. Runde / 2. Schießen Rees bleibt sauber, Platz acht. 17,3 Sekunden hinter Bö.

2. Runde / 2. Schießen Auch Gow bleibt im Rennen, Dritter. Noch hinter dem starken Japaner Tachizaki, der 3,9, Sekunden hinter Bö Zweiter ist.

2. Runde / 2. Schießen Ein Nachlader Bö, er ist Erster.

2. Runde / 2. Schießen Bö hat unterwegs die Spitze übernommen und kommt als Erster zum Schießen.

2. Runde / 1. Schießen Der Japaner Tachizaki immer noch gut dabei. 0,4 Sekunden hinter der spitze.

2. Runde / 1. Schießen Bö für Norwegen und Schipulin für Russland verbessern sich auf Rang vier und sieben.

2. Runde / 1. Schießen Rees muss mit der Strafrunde kämpfen, er fällt auf Rang neun zurück. 14,3 Sekunden hinter Gow.

2. Runde / 1. Schießen Für Kanada Christian Gow fehlerfrei, als Erster in der Loipe.

2. Runde / 1. Schießen Nun also die Männer, u.a. mit Johannes Bö und anton Schipulin in der Loipe. Und gleich am Schießstand.

1. Wechsel Ukraine vor Japan und Kanada. Dann hat Hinz an Rees übergeben. 9,5 Sekunden Rückstand. Auf fünf Frankreich, dann die Schweiz, Italien, Kasachstan und Norwegen. Die favorisierten Russen auf Rang 13.

1. Runde / 2. Schießen Hinz mit einem weiteren Nachlader, sie ist derzeit Vierte. Yourlowa sogar mit drei Nachladern, 13.

1. Runde / 2. Schießen Sorry, die Ukrainerin Warwynets trotz eines Fehlers an der Spitze. 0,4 Sekunden vor der Japanerin.

1. Runde / 2. Schießen Die Japanerin Tachizaki ohne Fehler, sie ist Erste.

1. Runde / 2. Schießen Dunklee an der Spitze, zwei Fehler.

1. Runde / 2. Schießen Zack, schon das zweite Schießen steht an.

1. Runde / 1. Schießen Die Norwegerin Olsbu mit zwei Nachladern 13., Hauser ebenfalls mit zwei Nachladern 15. Hinz als Siebte 9,8 Sekunden hinter der Spitze.

1. Runde / 1. Schießen Die ersten Sechs ohne Fehler. Warwynets vor Dunklee (USA), Wischnewskaja (KAZ), Yourlowa (RUS) , Tachizaki (JPN) und Crwaford (CAN). Die top 6 innerhalb von 6,5 Sekunden.

1. Runde / 1. Schießen Die Ukrainerin Warwynets als Erste wieder in der Loipe.

1. Runde / 1. Schießen Hinz mit Nachlader wieder in der Loipe. Rang sieben.

1. Runde / 1. Schießen Hinz mit einem Fehler.

1. Runde / 1. Schießen Kaum gestartet, geht es schon zum Schießen. Liegendanschlag.

Auf geht's Die wilde Hatz ist eröffnet. Hinz mit Startnummer zwei hinter Hauser gleich vorn dabei.

Favoriten Die Deutschen zählen nicht zu den Favoriten. Wohl aber die Russen, die mit Sprint-Sieger Anton Schipulin und Jekaterina Yurlowa. Auch die Norweger mit Johannes Thingnes Bö und Marte Olsbu sollte man vorn erwarten. Die Tschechen mit Veronika Vitkova und Ondrej Moravec, die Slowaken mit Anastasija Kuzmina und Matej Kazar. Nicht zu vergessen die Österreicher mit Lisa Theresa Hauser und Julian Eberhard.

Roman Rees Während hinz eine erfahrene Athletin ist, erlebt Rees heute erst sein 20. Weltcuprennen. Der 25-Jährige, der vor zehn Tqagen Geburtstag hatte, läuft erstmals die Single-Mixed-Staffel. Aufhorchen ließ Rees beim Einzel in Ruhpolding. Dort wurde er Vierter. Beim Sprint in Kontiolahti vorgestern wurde er aber trotz fehlerfreiem Schießen aber nur 27.

Das DSV-Duo heute Vanessa Hinz, die zum Weltcup-Auftakt Zweite wurde, darf heute wieder ran. Mit ihr geht Roman Rees in die Loipe. Die beiden werden ihr Bestes geben, snd aber heute nur Außenseiter auf den Sieg.

Single-Mixed AufSchalke Die Biathlon-Experten unter Ihnen werden sich jetzt melden: AufSchalke war doch auch eine Single-Mixed-Staffel. Richtig! Diese zähöte aber nicht als Weltcup sondern ist ein Einladungsrennen. Der Vollständigkeit halber aber: AufSchalke gewann das russische Duo Jekaterina Jurlowa-Percht und Alexej Wolkow. Die deutschen Duos Franziska Hildebrand und Erik Lesser sowie Nadine Horchler und Benedikt Doll wurden wegen zu vieler Schießfehler Sechste und Achte.

Diese Saison: Ein Weltcup bisher Einen Welcup gab es bisher in diesem Winter. Zum Auftakt in Östersund gewann das österreichische Duo Lise Theresa Hauser zusammen mit Simon Eder. Auf Rang zwei kamen die Deutschen mit Vanessa Hinz und Erik Lesser, Dritte wurden die Kasachen mit Galina Wischnewskaja und Maxim Braun.

Single-Mixed? Die alten Biathlon-Hasen kennen die Single-Mixed natürlich. Dennoch: Die Disziplin ist noch recht neu, daher noch als Erklärung: Jede Läuferin, jeder Läufer muss vier 1,5-Kilometer-Schleifen absolvieren und vier Mal schießen. Und das geht so: Die Frauen absolvieren den ersten Abschnitt mit 2x 1,5 km und einem Liegend- und einem Stehendschießen. Direkt nach dem Stehendschießen wird keine Laufrunde mehr absolviert, sondern direkt im Anschluss an den Mann übergeben, der die gleiche Strecke absolviert und dann wieder an die Frau übergibt. Die letzte Position der Staffel wird wieder vom Mann besetzt, nach der letzten Schießeinlage muss eine zusätzliche Runde mit 1,5 km Laufstrecke absolviert werden. Daraus resultiert eine Gesamtlaufstrecke von 6 + 7,5 km. Bei Schießfehlern stehen insgesamt drei Ersatzpatronen zur Verfügung. Wer diese verballern, muss in die 150-Meter-Strafrunde.