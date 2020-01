Liveticker

Was haben wir vorhin noch über Franziska Preuß geschrieben? Sie beweist, dass sie zu den besten Schützinnen gehört. Alle Schüsse sind Treffer, damit ist sie aktuell Vierte. Für das Podest sollte es dennoch nicht reichen. Dafür waren die anderen in der Loipe zu stark.

Wow, was für eine Einlage von Herrmann. Sehr konzentriert trifft sie alle fünf Schüsse und bleibt damit weiterhin in Führung. 8,4 Sekunden hat sie auf Röiseland.

Auch die Italienerin Lisa Vittozzi - im letzten Jahr noch Zweite im Gesamtweltcup - ist gestartet. In diesem Jahr läuft es bei ihr noch nicht ganz so rund. Sie ist im Gesamtstand im Moment auf Rang 13.

Nun macht sich auch Justine Braisaz in die Spur. Sie hatte, wie bereits erwähnt, zum Auftakt in Östersund das lange Rennen gewonnen.

Da wir gerade über die Schießleistungen sprachen: Franziska Preuß zählt zu den besten fünf in diesem Winter, hat eine Trefferquote von 89 Prozent. Besser als sie sind nur die Chinesin Fanqi Meng, die heute nicht am Start ist, die Französin Chloe Chevalier und Darya Blashko aus der Ukraine.

Eine klare Favoritin im Einzel ist angesichts der fehlenden Ergebnisse nur schwer auszumachen. Das bisher einzige Einzel in Saison hat die Französin Justine Braisaz gewonnen. Weltmeisterin ist die Schwedin Hanna Öberg. Grundsätzlich sind im Einzel die starken Schützinnen im Vorteil, da es die besagten Strafminuten gibt. Natürlich muss man auch die Tiril Eckhoff auf dem Schirm haben. Die Norwegerin hatte zuletzt ein Top-Ergebnis nach dem anderen abgeliefert, vorwiegend wegen ihrer starken Laufleistungen. Zudem ist sie im Schießen zuletzt stärker geworden. Die Entscheidung heute könnte recht früh fallen, denn die Top 10 des Weltcups, sind allesamt in der vorderen Startgruppe verteilt.

Der Modus

Da die Einzel-Wettbewerbe in den letzten Jahren immer weniger geworden sind, klären wir an dieser Stelle noch einmal kurz die Regeln. Jede Athletin muss fünf Runden laufen und nach den ersten vier Runden jeweils eine Schießeinlage absolvieren. Dabei wird abwechselnd geschossen. Also zuerst liegend, dann stehend, dann wieder liegend und zum Abschluss noch einmal stehend. Fehler sind im Einzel besonders ärgerlich, denn es wird direkt eine Strafminute auf die Zeit addiert, eine Strafrunde gibt es in diesem Wettbewerb nicht.