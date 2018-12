Liveticker

Benedikt Doll nun auch mit einem Fehler. Immerhin noch Platz vier für ihn. Geht da noch was nach vorn für die "Rennsemmel"?

Simon Schempp kann Schadensbegrenzung betreiben. Null Fehler, es bleibt bei den dreien vom Liegendschießen. Wichtig ist das auch für den Verfolger am Sonntag.

Der Tscheche Krcmar geht mit Null durch und setzt sich erst mal an die Spitze, 18 Sekunden vor Fourcade.

Benedikt Doll ist gestartet. Der Mann vom SZ Breitnau hatte gestern nach 5 Strafminuten etwas rausgenommen und war 58. geworden. Doch heute geht das Ergebnis auch in den Verfolger am Sonntag mit hinein.

Garanitschew hat an der Spitze Gesellschaft bekommen. Der Tscheche Krcmar liegt zeitgleich mit ihm auf Rang eins. Aber es sind erst 12 hier durch.

Dominik Windisch ist der erste am Schießen. Er kommt fehlerfrei raus.

Martin Fourcade ist gestartet. Der Franzose hatte sich gestern verzockt mit der Startgruppe. Er hatte geglaubt, das es in der Nacht vor dem Wettkampf schneien würde und hatte eine hintere Gruppe gewählt. Stinksauer ist er dann über die aufgeweichte Strecke gestapft. Zum Sieg hat es trotzdem gereicht.

Gestern Nachmittag war die Strecke hintenraus ja offenbar schneller geworden, die Favoriten wollten jedoch mit einer Ausnahme nicht spekulieren. Nur Jakov Fak (gestern Vierter) ließ sich in die letzte Startgruppe auslosen.

An erster Stelle zu nennen ist natürlich Martin Fourcade, der Franzose hatte ja gestern im Einzel seine Visitenkarte abgegeben. Mal schauen, was Johannes Thingnes Bö macht. Der Norweger war gestern wahnsinnig schnell und wurde trotz dreier Strafminuten Siebter.

Zum Wetter

Über das Wetter kann sich heute keiner beklagen. Blauer Himmel und eine Lufttemperatur von fünf Grad plus. Der Schnee ist etwas kälter (1 Grad plus). Es kann also losgehen.