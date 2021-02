Liveticker

Schweiz nur Außenseiter Nur in der Außenseiterrolle ist hingegen die Schweiz. Benjamin Weger, der den männlichen Part läuft, kam bisher noch nicht so recht in die WM hinein und leistete sich auch am Schießstand viele Fehler. An seiner Seite soll Irene Cadurisch, die sich im Einzel mit starken Leistungen präsentieren konnte.

Österreich mit guten Chancen Gute Chancen werden auch dem Duo aus Österreich zugerechnet. Simon Eder und Lisa Theresa Hauser liefen schon in der Mixed-Staffel zum Auftakt zur Medaille, darüber hinaus hat Hauser auch schon eine Einzelmedaille auf ihrem Konto. Beide Athleten sind am Schießstand treffsicher und in der Single-Mixed schon viel Erfahrung gemeinsam machen können.

Titelverteidiger Norwegen will zuschlagen In erster Linie sind da die Norweger zu nennen, die mit den Weltcup-Gesamtführenden in das heutige Rennen gehen. Johannes Thingnes Bø läuft heute mit Tiril Eckhoff, die bei der WM immerhin schon drei Medaillen für sich verbuchen konnte. Auch Frankreich ist mit Antonin Guigonnat und Julia Simon zu beachten. Stark stellt auch Italien mit Dorothea Wierer und Lukas Hofer auf und auch die Schweden gilt es mit Sebastian Samuelsson und Hanna Öberg auf dem Zettel haben.

Das deutsche Duo Für den Deutschen Skiverband das Rennen angehen werden Erik Lesser und Franziska Preuß. Das Duo, welches vor einem Jahr bei den Weltmeisterschaften in Antholz Silber holte. Auch heute streben Lesser und Preuß wieder eine Medaille an an. Die Konkurrenz aber dürfte groß sein, denn viele Teams stellen heute stark auf.

So läuft die Single-Mixed-Staffel Die Single-Mixed-Staffel ist ein sehr schneller und dynamischer Wettkampf. Auch ist das Team mit einer Frau und einem Mann kleiner, was mehr Nationen erlauben soll, vorne reinzulaufen. Den Anfang macht heute der männliche Teilnehmer, der 1,5 Kilometer läuft, ehe es zum Liegendanschlag geht. Anschließend folgt eine weitere Runde von 1,5 Kilometern, ehe er direkt nach dem Stehendanschlag an die Frau übergibt, die die gleiche Distanz läuft, bevor dann wieder der Mann an der Reihe ist. Im Schlusspart läuft die Frau nach dem letzten Schießen noch eine zusätzliche Runde von 1,5 Kilometern. Auch in der Single-Mixed-Staffel stehen für jedes Schießen drei Ersatzpatronen parat. Sollte auch danach noch eine Scheibe stehen, geht es eine kurze Strafrunde von 75 Metern.