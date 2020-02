Liveticker

Dominik Windisch bleibt noch an Johannes Thingnes Bö dran.

Doll geht das Rennen zunächst nicht so schnell an. Der Deutsche liegt hier 47 Sekunden zurück. Zu Bronze sind es 38 Sekunden.

Bö übergibt an Bö. Jehannes Thingnes Bö gegen Dominik Windisch.

Stark - Bö räumt alle fünf Scheiben ab und geht in Front. Auch Hofer und Moravec treffen alle Scheiben.

Die große Enttäuschung - Justine Braisaz übergibt an Martin Fourcade als 14. - 1:40 Minuten zurück.

Tiril Eckhoff wird an die Bö-Brüder mit Vorsprung übergeben. Wierer und Davidova liegen zwölf Sekunden zurück. Dann ist schon eine größere Lücke.

So, schauen wir mal auf den Zwischenstand. Norwegen vor Italien und Tschechien. Herrmann ist Achte, 46 Sekunden zurück. Hinter ihr dann Russland.

Herrmann wackelt und muss in die Strafrunde. Mist. Das wird wieder eine Aufholjagd.

Jetzt gilt es, das Stehend-Schießen steht an.

Herrmann ist dran, zwei Sekunden sind es noch. Und Platz drei. Jetzt kann die Deutsche, die so unglaublich schnell angegangen ist, ein bisschen Tempo rausnehmen.

Vorn ist das Tempo nicht so hoch, die Verfolgerinnen holen auf. Herrmann hat nur noch 15 Sekunden Rückstand.

Was für ein unglaubliches Tempo der Deutschen. Hoffentlich rächt sich das nicht beim Schießen.

Die Schweizerinnen auf Platz drei, hier ist jetzt Lena Haecki an der Reihe.

Tempo zieht mächtig an

So schnell geht es, schon jetzt das zweite Schießen im Stehend-Anschlag.

Die Höhenluft bei 1.600 Metern sorgt dafür, dass es nicht ganz so schnell bisher abgeht. Die Damen haben noch ein Schießen vor der Brust.

Ein Nachlader bei Franziska Preuß, Frankreich muss in die Strafrunde.

Es ist noch die Ruhe vor dem Sturm, das tempo ist noch nicht so hoch. Das wird sich nach dem Liegend-Anschlag gleich ändern.

Riesenstimmung an der Strecke

Franziska Preuß startet mit Nummer sechs in der zweiten Reihe direkt hinter der Italienerin Lia Vittozzi.

Deutschland in Reihe zwei

Bilderbuchwetter und tolle Stimmung

Besser könnte die WM nicht beginnen. Die Hütte ist schon am ersten Tag voll. Das Wetter wie so oft in Antholz sehr gut. Es kann losgehen.