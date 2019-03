Liveticker

Vittozzi kommt als erste Athletin zum Wechsel und schickt Dorothea Wierer auf die Strecke. Mit 4,2 Sekunden Rückstand kommt dann auch Marte Olsbu Røiseland für Norwegen in die Wechselzone. Dort ist nun Eckhoff auf der Strecke, die am Schießstand auf dem Papier gegen Wierer unterlegen sein dürfte. Das deutsche Team wechselt auf Rang sechs mit 29,8 Sekunden Rückstand. Hier wird nun Denise Herrmann laufen.

Marte Olsbu Røiseland nutzt ihre Qualitäten in der Loipe voll aus und kann ihren Rückstand zu Vittozzi in nur wenigen Kilometern auf nur 10,3 Sekunden verkleinern. Schweden ist auf Rang drei zu finden, Deutschland liegt weiter auf Position sechs.

Vittozzi kommt zu ihrem zweiten Schießen. Gibt es auch jetzt wieder die schnelle Serie der Italienerin? Und wie! Sie haut die Patronen nur so raus und ist schon wieder auf der Strecke, als die Konkurrenz gerade erst loslegt. Vanessa Hinz hingegen hadert jetzt und braucht zwei Nachlader. Das kostet Zeit und sie fällt auf Rang sechs zurück. Zweite ist Persson für Schweden mit 16,8 Sekunden Rückstand.

Olsbu Røiseland setzt sich für Norwegen an die Spitze der Gruppe und kann den Rückstand zu Vittozzi kurz vor dem zweiten Schießen wieder ein wenig verkleinern. Es wird mit knapp zehn Sekunden Rückstand zum Stehendanschlag gehen.

Lisa Vittozzi dreht in der Loipe voll auf und baut ihren Vorsprung zur Konkurrenz noch einmal aus. Inzwischen sind es 14,2 Sekunden, die sie vor Hinz liegt. Zu ihr haben sich inzwischen einige weitere Athletinnen gesellt, die eine kleine Gruppe bilden. Darunter sind auch Schweden und Norwegen.

Es geht zum ersten Schießen. Welche Nation startet am besten in diesen Wettkampf? Lisa Vittozzi schießt wie üblich schnell und treffsicher und ist die Athletin, die als Erste wieder auf die Strecke geht. Auch Vanessa Hinz zeigt sich stark und geht als Zweite wieder auf die Loipe. Ihr Rückstand liegt bei 7,5 Sekunden. Mehr zu kämpfen hat Elisa Gasparin für die Schweiz. Nach zwei Nachladern verliert sie schon viel Zeit und es geht auf Rang 17 zurück. Gut schlug sich Rieder für Österreich, die ebenfalls fehlerfrei durchkam.

Östersund begrüßt die Athleten und Athletinnen heute mit Schneefall im Wettkampf, der vor allem für die Techniker eine Herausforderung darstellen dürfte. Am Schießstand herrscht nur ein leichter Wind, einem fairen Wettkampf steht also nichts mehr im Wege.

Im österreichischen Team konzentriert man sich voll in Richtung Einzelrennen und viele große Namen fehlen heute. Auf die erste Position wurde Christina Rieder gesetzt, danach wird Katharina Innerhofer in die Loipe gehen. Tobias Eberhard und Dominik Landertinger laufen den Herren-Part.

Auf eine Medaille hofft heute auch die Schweiz, wenn dafür auch der perfekte Wettkampf her muss, denn die Konkurrenz ist groß. Dass das durchaus möglich ist, zeigte das Team im Dezember beim Weltcup in Pokljuka. Gesetzt wurden für den heutigen Wettkampf Elisa Gasparin, Lena Häcki, Jeremy Finello und Benjamin Weger.

Im deutschen Team hat es kurzfristig noch eine Änderung im Aufgebot gegeben. Eigentlich sollte heute Laura Dahlmeier den zweiten Damen-Part laufen, wegen leichter gesundheitlicher Probleme verzichtet Dahlmeier jedoch auf den Einsatz. Sie möchte sich stattdessen in Hinblick auf die anstehenden Sprint- und Verfolgungsrennen schonen. Als Ersatz springt Denise Herrmann ein. Mit ihr werden Vanessa Hinz, Arnd Peiffer und Benedikt Doll versuchen, nach der Medaille zu greifen.

Seit 2007 ist das spannende Staffel-Wettkampfformat fester Bestandteil des WM-Programms. Zwei Damen einer Nation kämpfen gefolgt von zwei Herren um den WM-Titel der Mixed-Staffel. Das eröffnet Chancen auch für kleinere Nationen, die keine vier konkurrenzfähigen Damen oder Herren an den Start bringen können. Die Leistungsdichte ist daher noch höher. Spannung ist so garantiert!

Willkommen in Östersund!

Die Biathlon-WM 2019 in Östersund steht bevor. Zwischen dem 7. und dem 17. März werden in zwölf Entscheidungen Medaillen vergeben. Den Auftakt in die Weltmeisterschaften gibt heute die Mixed-Staffel um 16:15 Uhr.